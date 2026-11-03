Turniej WTA w Cennaj. Awans Linette i Falkowskiej

Rekordowy maraton Magdy Linette na korcie

Magda Linette pokonała Białorusinkę Alionę Falej 7:6 (7-3), 5:7, 6:2 w pierwszej rundzie zawodów WTA 250 w Cennaj. Starcie z 22-letnią zawodniczką, która zajmuje 210. miejsce w rankingu, trwało ponad trzy i pół godziny, co stanowi tegoroczny rekord całego cyklu. 34-letnia Polka, plasująca się na 68. pozycji w światowym zestawieniu, to finalistka indyjskiego turnieju sprzed trzech lat.

W pierwszej, niezwykle wyrównanej partii nie brakowało zwrotów akcji, a obie tenisistki do stanu 5:5 straciły podanie po trzy razy. Rozstawiona z numerem trzecim poznanianka wygrała tie-break po osiemdziesięciu ośmiu minutach walki. W drugim secie Polka prowadziła 5:3, ale oddała rywalce cztery kolejne gemy, by w decydującej partii triumfować 6:2. W kolejnej fazie zmierzy się z Japonką Moyuką Uchijimą.

Z kim zagra teraz Weronika Falkowska?

Weronika Falkowska rozpoczęła rywalizację w turnieju od pomyślnego przebrnięcia kwalifikacji, co dało jej przepustkę do drabinki głównej. W porannej sesji Polka wyeliminowała triumfatorkę turnieju w Cennaj z 2022 roku, Czeszkę Lindę Fruhvirtovą. W drugiej rundzie reprezentantka Polski skrzyżuje rakiety z zaledwie 17-letnią reprezentantką gospodarzy. Ponadto Falkowska zagra w deblu u boku Amerykanki Alany Smith.

Z indyjskim turniejem w pierwszej rundzie pożegnała się natomiast Katarzyna Kawa, zajmująca 115. lokatę w zestawieniu WTA. Prawie 34-letnia tenisistka przegrała z Maayą Rajeshwaran Revathi, która występuje w Cennaj z "dziką kartą". Mecz zakończył się wynikiem 4:6, 6:2, 6:7 (5-7) na korzyść klasyfikowanej na 669. pozycji zawodniczki. Kawa w tie-breaku decydującego seta zdołała odrobić straty z 2-5 na 5-5, jednak ostatnie punkty padły łupem rywalki z Indii.