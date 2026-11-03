Koszykarki Ślęzy Wrocław przegrały z Mersin. Dominacja tureckiego zespołu

Trudny początek dla Ślęzy Wrocław

Ślęza Wrocław przegrała mecz we własnej hali z drużyną CBK Mersin wynikiem 70:100 (17:28, 25:21, 16:25, 12:26). Zdecydowanymi faworytkami spotkania były zawodniczki z Turcji, które triumfowały w Pucharze Europy w poprzednim sezonie. Pomimo tego, wrocławianki dobrze weszły w mecz.

To gospodynie jako pierwsze otworzyły wynik spotkania. Po około trzech minutach gry zespół z Wrocławia prowadził 10:8. Niestety, od tego momentu inicjatywę przejęły koszykarki Mersin, co przełożyło się na znaczącą przewagę na boisku.

Jak przebiegała dalsza część meczu?

W drugiej kwarcie Ślęza podjęła próbę odrobienia strat. Gospodynie zbliżyły się do tureckiego zespołu na odległość zaledwie dwóch punktów (42:44). Jednak rywalki szybko odpowiedziały, nie pozwalając na więcej punktów zdobytych przez wrocławianki w tej części meczu.

Przed ostatnią kwartą wynik wynosił 58:74. W końcówce meczu przyjezdne w pełni kontrolowały sytuację na parkiecie. Najwięcej punktów dla Ślęzy zdobyły Aleksandra Mielnicka (18), Zuzanna Kulińska (14) i Deyona Gaston (13), natomiast w zespole Mersin brylowała Kennedy Burke z dorobkiem 30 punktów.