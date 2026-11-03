Julia Wieniawa wylewa siódme poty na siłowni. Jej wyrzeźbiona sylwetka zachwyca

Julia Wieniawa nie rezygnuje z treningów na siłowni

Od wielu lat Julia Wieniawa utrzymuje status jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Wielbiciele z ogromnym zaangażowaniem obserwują nie tylko jej kolejne projekty zawodowe oraz aktywność w mediach, ale również życie uczuciowe. Wcześniej gwiazda tworzyła związki z Antkiem Królikowskim, Nikodemem Rozbickim oraz Aleksandrem Milwiw-Baronem. Z kolei w bieżącym roku serwisy plotkarskie szeroko rozpisywały się o jej relacji z byłym już zawodnikiem Motoru Lublin, Belgiem Hervé Matthysem. Kiedy fotoreporterzy przyłapali parę na romantycznym spacerze, postać aktorki błyskawicznie stała się gorącym tematem rozmów w szatniach klubów Ekstraklasy. Znajomość ta nie przetrwała jednak próby czasu. Julia Wieniawa oficjalnie zakomunikowała, że jest singielką, natomiast Hervé Matthys opuścił Polskę i przeniósł się do Szwecji, by reprezentować barwy tamtejszego czołowego klubu AIK Fotboll. Choć belgijski piłkarz wyjechał z kraju, sama Wieniawa wciąż pozostaje blisko sportu. Ostatnio zaprezentowała w sieci ujęcia z siłowni, na których jej wyrzeźbiona sylwetka robi ogromne wrażenie, a sama gwiazda rozważa nawet start w prestiżowych zawodach.

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Julia Wieniawa pójdzie w ślady Anny Lewandowskiej i wystartuje w zawodach Hyrox?

Artystka, którą widzowie mogą obecnie oglądać w roli jurorki w najnowszej odsłonie programu "Taniec z Gwiazdami", postanowiła pochwalić się w sieci wypracowaną sylwetką. Publikując nagranie z treningu, Julia Wieniawa opatrzyła je bardzo wymownym komentarzem.

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Twarda d**a, miękkie serce. Wymyśliłam sobie formę życia, a @domaklimek namawia mnie na hyroxa. Lubię wyzwania so… why not. Zawsze, jak mam konkretny cel (nie tylko, żeby ładnie wyglądać), to łatwiej o konsekwencję. Pozazdrościłam uczestnikom TZG formy, a że ja już nie potańczę w tym programie, to znalazłam sobie taki side quest. Kto brał w tym udział kiedyś? Jakieś rady?

Wszystko wskazuje na to, że udział Julii Wieniawy w zawodach Hyrox jest niezwykle realny. Warto wspomnieć, że w takich zmaganiach swoich sił próbowała już wcześniej między innymi Anna Lewandowska. Biorąc pod uwagę obecną formę fizyczną młodej aktorki oraz jej zdjęcia, można być pewnym, że bez problemu poradzi sobie z tym sportowym wyzwaniem.

Zdjęcia Julii Wieniawy. Tak wygląda jej wyrzeźbione ciało