Alisha Lehmann na gorących zdjęciach. Szwajcarka otwarcie mówi o swojej orientacji

Alisha Lehmann publikuje w sieci odważne kadry. Kim jest najpiękniejsza piłkarka świata?

Szwajcarska zawodniczka uchodzi za prawdziwą ikonę kobiecego futbolu. Zyskała ogromny rozgłos jeszcze w czasach, gdy piłka nożna w wydaniu pań nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem mediów. Przyczyniły się do tego nie tylko regularnie zdobywane przez nią bramki, ale również wyjątkowa uroda blondwłosej sportsmenki, którą wielu fanów określa mianem najpiękniejszej piłkarki globu. Sama Alisha Lehmann chętnie podsyca zainteresowanie swoją osobą, udostępniając w sieci odważne kadry eksponujące jej wysportowaną sylwetkę w skąpych strojach. Do wcześniejszych gorących ujęć wykonanych chociażby na plaży dołączyła właśnie fotografia zrobiona w łóżku. Zawodniczka przyciąga uwagę zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Sama otwarcie deklaruje, że jest osobą biseksualną.

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Z kim spotykała się Alisha Lehmann? Kariera klubowa i reprezentacyjna Szwajcarki

Życie prywatne piłkarki od dawna wzbudza duże emocje. W przeszłości Szwajcarka tworzyła związek ze swoją koleżanką z drużyny narodowej, Ramoną Bachmann. Później jej partnerem został brazylijski piłkarz Douglas Luiz, z którym przez pewien czas wspólnie reprezentowała barwy włoskiego Juventusu Turyn. Z kolei najnowsze doniesienia medialne łączą sportsmenkę z celebrytą znanym z programu „Love Island” Montelim McKenziem. Patrząc na jej dorobek sportowy, poza wspomnianym epizodem we Włoszech, zawodniczka rozwijała karierę głównie na Wyspach Brytyjskich. Reprezentowała tam cztery angielskie zespoły, kolejno West Ham United, Everton Liverpool, Aston Villę Birmingham oraz Leicester City, do którego dołączyła w 2026 roku. W narodowych barwach Szwajcarii Alisha Lehmann zadebiutowała w październiku 2017 roku i od tamtego momentu wystąpiła w 68 meczach, strzelając w nich 11 goli.

Odważne fotografie Alishy Lehmann. Tak prezentuje się szwajcarska zawodniczka

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