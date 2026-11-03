Potrącenie psa w Mogilnie. Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia

Pies potrącony na przejściu w Mogilnie

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na ul. 900-lecia w Mogilnie. Mężczyzna przechodził przez przejście dla pieszych z psem prowadzonym na smyczy. Jeden z kierowców zatrzymał samochód, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Drugi kierujący, jadący Oplem Corsą, nie zatrzymał się przed przejściem i uderzył w psa. Po zdarzeniu odjechał, nie udzielając pomocy i nie interesując się losem zwierzęcia. Pies przeżył.

79-letni kierowca Opla stracił prawo jazdy

Sprawą zajęli się policjanci z Mogilna, którzy przeanalizowali zapis monitoringu. Na podstawie nagrania ustalili, że kierowcą opla corsy był 79-letni mieszkaniec Mogilna. Za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego, w tym nieustąpienie pierwszeństwa, policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Do sądu trafił również wniosek o ukaranie mężczyzny.

Źródło: Policja.pl