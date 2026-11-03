Dom z "Big Brothera" i "Pułapki" niczym z horroru! Weszliśmy do środka po 7 latach. Wnętrza to prawdziwy koszmar

Dom z "Big Brothera" z 2019 roku jest w opłakanym stanie

Słynny Dom Wielkiego Brata uchodził niegdyś za architektoniczny klejnot. Na niemal 1000 metrach kwadratowych powierzchni uczestnicy mieli do dyspozycji przestronne wnętrza, dwa baseny, ogród oraz staw. Fani formatu świetnie kojarzą nowoczesny wystrój, różowe sofy i kultowy pokój zwierzeń, gdzie mieszkańcy rozmawiali z Wielkim Bratem. To tutaj swoje telewizyjne losy zapisali między innymi triumfatorka szóstej odsłony Magda Wójcik oraz zwycięzca kolejnej edycji Kamil Lemieszewski.

Gdy ekipy telewizyjne opuściły posiadłość, obiekt zaczął szybko podupadać. Wnętrza zostały ogołocone ze sprzętów i zdewastowane, a ściany oraz przeszklenia wandale pokryli warstwą graffiti. Krystalicznie czysta woda w basenach odeszła w zapomnienie, a dawny luksus ustąpił miejsca przerażającym zniszczeniom.

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Pożar w willi z "Big Brothera". Zwyciężczyni Magda Wójcik komentuje

W marcu 2023 roku na teren posiadłości wrócili dawni mieszkańcy domu. Zastany na miejscu widok wywołał u nich ogromne rozczarowanie. Dobre wspomnienia z czasów nagrań zderzyły się z brutalną rzeczywistością opuszczonego i rozgrabionego obiektu, z którego zostały jedynie ruiny.

Kolejny cios nadszedł w nocy z 22 na 23 maja 2024 roku, kiedy to w opuszczonej posiadłości wybuchł groźny pożar. Sześć zastępów straży pożarnej gasiło wówczas ogień, który zajął około 100 metrów kwadratowych powierzchni. Na te doniesienia zareagowała w sieci poruszona Magda Wójcik, pisząc w mediach społecznościowych:

Mój dom się pali! Ale smutno.

Nieruchomość posłużyła w 2019 roku jako plan zdjęciowy dwóch odsłon "Big Brothera", ale nagrywano tam również program "Top Model" oraz serial "Pułapka". Dziś posiadłość przypomina gotową scenografię do filmu grozy i trudno ocenić, czy da się ją jeszcze uratować.

Architekt Paweł Naduk, który zaprojektował tę rezydencję w 2013 roku, jeszcze w 2023 roku widział szansę na przywrócenie jej dawnej świetności.

Nie jest jeszcze za późno i obiekt można uratować. Jego architektura to przede wszystkim forma skomponowana z krajobrazem i przestrzeń przenikających się wnętrz. Zachowane są podstawowe elementy budynku takie jak przeszklenia, posadzki, betonowe ściany i sufity, a zniszczenia dotyczą wyposażenia i wykończeń, które stosunkowo najłatwiej odtworzyć. Ale żeby nie stracić go zupełnie, trzeba się spieszyć i w pierwszej kolejności zabezpieczyć przed dalszą degradacją.

Odwiedziliśmy wnętrza zdewastowanej willi i nic nie zapowiada, by ktokolwiek zamierzał zabezpieczyć budynek przed całkowitą ruiną. Poniżej prezentujemy aktualne fotografie ze środka słynnego domu z "Big Brothera".

Madzia Wójcik zwyciężyła w show "Big Brother". Sprawdzamy, jak dziś wygląda i co u niej słychać!

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