Wsyp do miski 2 łyżki i namocz poszarzałe skarpetki. W kilka minut znów będą śnieżnobiałe

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-11-03 9:28

Białe skarpetki pasują niemal do wszystkiego, ale mają jedną wadę - bardzo szybko przestają wyglądać jak nowe. Zamiast śnieżnej bieli pojawia się szary odcień, a zabrudzenia na piętach i podeszwach nie zawsze ustępują nawet po praniu. Okazuje się, że z pomocą przychodzi prosty domowy sposób. Wystarczy jeden popularny składnik i odrobina cierpliwości.

Stopy kobiety w białych skarpetkach. W tle widoczny laptop. O domowych sposobach na pranie przeczytasz w Eska.
Autor: yanalya/ Freepik.com
  • Białe skarpetki szybko tracą swój pierwotny kolor i po kilku praniach mogą stać się szare oraz nieestetyczne.
  • Za szarzenie materiału odpowiadają przede wszystkim pot, sebum, kurz, zabrudzenia z obuwia i kontakt z podłożem.
  • Aby przywrócić im dawną biel, wystarczy namoczyć je w dwóch łyżkach tego preparatu.

Białe skarpetki to jeden z tych elementów garderoby, które trudno zastąpić. Dobrze wyglądają zarówno w sportowych stylizacjach, jak i w codziennych zestawach. Niestety, ich nieskazitelny biały kolor zwykle nie utrzymuje się długo. Już po kilku praniach materiał może stracić świeżość, a na jego powierzchni pojawia się nieestetyczny, szarawy nalot.

Dlaczego białe skarpetki tak szybko szarzeją?

Przyczyn jest kilka. Przede wszystkim skarpetki mają bezpośredni kontakt ze stopami, obuwiem i podłożem. Włókna chłoną pot, sebum, kurz oraz drobinki brudu, które podczas chodzenia wnikają głęboko w strukturę materiału. Szczególnie narażone są pięty i podeszwy - to właśnie tam najczęściej pojawiają się ciemniejsze ślady. Nie bez znaczenia pozostaje również sposób prania. Wrzucanie białych skarpetek do bębna razem z kolorowymi ubraniami może sprzyjać osadzaniu się barwników. Problemem bywa także nadmiar detergentu, który nie zawsze zostaje dokładnie wypłukany. Z czasem wszystkie te czynniki sprawiają, że biel staje się coraz mniej wyrazista.

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Rozpuść w wodzie i namocz skarpetki, a znów będą śnieżnobiałe

Zanim sięgniemy po mocne, chlorowe wybielacze, warto wypróbować nadwęglan sodu. To składnik wykorzystywany w wielu wybielaczach tlenowych. W kontakcie z wodą uwalnia aktywny tlen, który pomaga rozkładać zabrudzenia organiczne i rozjaśniać przebarwienia. Dzięki temu materiał może odzyskać świeższy wygląd bez intensywnego szorowania. Przygotowanie takiego roztworu jest niezwykle proste. Do miski wlewamy około 2 litrów ciepłej wody, a następnie dodajemy 1-2 łyżki nadwęglanu sodu. Całość dokładnie mieszamy. Do przygotowanego roztworu wkładamy skarpetki i upewniamy się, że są całkowicie zanurzone. Pozostawiamy je na około godzinę, pamiętając, by temperatura wody była zgodna z zaleceniami producenta na metce. Po namaczaniu wystarczy wyprać skarpetki w pralce z dodatkiem zwykłego detergentu. Nie należy jednak przekraczać zalecanych proporcji ani stosować tej metody do materiałów, których producent nie dopuszcza do wybielania tlenowego.

Jak dłużej utrzymać skarpetki w idealnej bieli?

Sam zabieg może pomóc, ale warto również zmienić kilka codziennych nawyków. Białe skarpetki najlepiej prać oddzielnie, wyłącznie z jasnymi tkaninami. Dobrze jest też nie odkładać prania mocno zabrudzonych par na później. Im szybciej usuniemy brud, tym mniejsze ryzyko utrwalenia przebarwień.

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