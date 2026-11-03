Zofia Zborowska mówi o końcu kariery. Powodem występ w programie "Taskmaster"

Zofia Zborowska żartuje z końca kariery przed finałem programu "Taskmaster"

Znana z ogromnego dystansu do własnej osoby Zofia Zborowska chętnie stroi sobie żarty na swój temat, jednak tym razem nadała swojemu wystąpieniu wyjątkowo poważny ton. Na udostępnionym wideo zaprezentowała się w czarnej stylizacji, wygłaszając oświadczenie, które z pozoru brzmiało jak definitywne rozstanie z aktorstwem. Całe to wydarzenie podsumowała krótkim hasłem „Pogrzeb mojej kariery”.

Zaraz potem aktorka rzuciła kolejne zdumiewające hasło. „Nie zagram już nigdy u nikogo”, oznajmiła na nagraniu Zborowska. Takie słowa mogły wprawić wielbicieli w niemałe osłupienie, jednak każdy, kto kojarzy specyficzny dowcip gwiazdy, od razu zrozumiał, że nie jest to wiążąca deklaracja zawodowa. Artystka w charakterystyczny dla siebie sposób odniosła się jedynie do swoich przygód w rozrywkowym formacie telewizyjnym.

Aktorka występuje bowiem w debiutanckiej polskiej odsłonie show "Taskmaster". Gospodarzami tego formatu, bazującego na abstrakcyjnym humorze, nieszablonowych koncepcjach i dziwacznych wyzwaniach, są Adam Woronowicz oraz Cezary Sikora. Oprócz Zborowskiej w zmaganiach biorą udział także Żabson, Rafał Rutkowski, Kazimierz Mazur i Wiolka Walaszczyk.

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Zofia Zborowska w programie "Taskmaster". Z jakimi zadaniami mierzyła się aktorka?

Podczas nagrań wielokrotnie dochodziło do momentów, które wprawiały gwiazdy w niemałe zakłopotanie, a sama Zofia także musiała stawić czoła wielu osobliwym konkurencjom. Mimo że zdołała awansować do ścisłego finału i zwyciężyć w jednym z epizodów, nie każde powierzone jej zadanie układało się pomyślnie. Gwiazda z upodobaniem traktuje jednak swoje telewizyjne perypetie z przymrużeniem oka i dokładnie tak należy odbierać jej ostatnią publikację.

Przypomnijmy, że Zborowska znalazła się w obsadzie pierwszej rodzimej edycji programu "Taskmaster". To widowisko prowadzone przez duet Adama Woronowicza i Cezarego Sikory, w którym liczą się przede wszystkim zaskakujące rozwiązania, specyficzne poczucie humoru oraz wykonywanie nietuzinkowych poleceń. W tym samym sezonie o zwycięstwo walczą również Kazimierz Mazur, Wiolka Walaszczyk, Żabson i Rafał Rutkowski.

Uczestnicy tej rywalizacji niejednokrotnie musieli radzić sobie z sytuacjami wywołującymi spore zmieszanie, a nietypowe wyzwania nie ominęły również samej Zofii. Chociaż aktorka dotarła do finału i triumfowała w jednym odcinku, część konkurencji poszła zupełnie nie po jej myśli. Swoje potknięcia w programie artystka regularnie obraca jednak w żart, czego najlepszym dowodem jest opublikowane właśnie nagranie.