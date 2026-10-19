Selena Gomez szczerze o nikotynie: zmieniła mój głos! Piosenkarka wygrała z nałogiem

Selena Gomez należy do najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich celebrytek, a w mediach społecznościowych obserwują ją setki milionów fanów. Nic więc dziwnego, że gwiazda postanowiła ostatnio wykorzystać swoje ogromne zasięgi i zaapelować o rozsądek w korzystaniu z uciech nikotyny. Piosenkarka ma przez nią problemy ze zdrowiem.

Selena Gomez wygrała z nałogiem, ale skutki wciąż odczuwa

Piosenkarka opublikowała poruszające słowa na swojej instagramowej relacji w minioną niedzielę, 18 października. Selena Gomez już wcześniej nie kryła przed fanami swoich problemów - mówiła otwarcie o diagnozie toczenia i przeszczepie nerki. Tym razem zrelacjonowała zmagania z nałogiem nikotynowym. Wieloletnie wapowanie sprawiło, że dziś - mimo zerwania z używką - ma nie tylko zmienioną barwę głosu, ale również często zdarzają jej się choroby gardła.

Mocny apel do fanów

Piosenkarka, która w ubiegłym roku przeszła wiele zmian - wydała nowy album i wyszła za mąż za muzyka Benny'ego Blanco - wprost apeluje do fanów, by nie palili. Na swoim nagraniu Selena Gomez nie szczędziła sobie nawet autoironii, z dystansem mówiąc o osobach, którym nie podoba jej się zmieniony w wyniku intensywnego wapowania wokal.

- Jeśli przez to przechodzicie albo dopiero myślicie o wapowaniu, to po prostu nie jest tego warte. To głupie. Zmieniło mój głos! A jeśli nie lubicie słuchać mojego głosu, to całkiem zrozumiałe. Nie mam nic przeciwko - powiedziała.

Nie przegap: Tak się zmienił Jake z "Dwóch i pół". Aktor zerwał z show-biznesem i żyje po swojemu

Sonda Lubisz Selenę Gomez? Tak, uwielbiam ją! Wolę inne wokalistki