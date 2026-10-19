Tak się zmienił Jake z "Dwóch i pół". Aktor zerwał z show-biznesem i żyje po swojemu

Młody aktor pojawił się m.in. w sitcomie "Hannah Montana" czy komedii "Agencie, podaj łapę", ale to rola w serialu "Dwóch i pół" przyniosła mu szczególną popularność. Ku wielkiemu zdziwieniu fanów, Agnus T. Jones praktycznie z dnia na dzień nie tylko odszedł z obsady, ale całkowicie porzucił wielką karierę w aktorstwie. Dziś jest już od dawna dorosły i konsekwentnie stroni od show-biznesu. Sprawdźmy, jak potoczyły się jego losy.

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Angus T. Jones zagrał w "Dwóch i pół", ale nagle zniknął. To był świadomy wybór

Dziesięciolatek rozkochał w sobie widzów w 2003 roku, pojawiając się w sitcomie "Dwóch i pół" jako Jake Harper - leniwy, sarkastyczny i mało bystry chłopiec. Z biegiem lat produkcja stała się jednym z najpopularniejszych serialów w Stanach Zjednoczonych, a Agnus T. Jones w wieku siedemnastu lat został najlepiej zarabiającym aktorem dziecięcym w kraju. Kontrakt na kolejne sezony opiewał na milionowe kwoty. Młodziutki gwiazdor nie ukrywał jednak w wywiadach, że czuł się coraz mniej komfortowo w swojej roli, zwłaszcza, odkąd w życiu postaci Jake'a pojawiły się seks i używki.

Ostatecznie, w 2014 roku Jones nagle odszedł z produkcji, wprost ogłaszając, że był "opłacanym hipokrytą", a sitcom był "plugawy", zaś postać Jake'a - "toksyczna". Aktor otwarcie opowiadał o swoim nawróceniu i przyjętym chrzcie w kościele Adwentystów Dnia Siódmego, co sprawiło, że jego prywatne przekonania coraz bardziej stały w sprzeczności z wątkami w serialu oraz całym show-biznesem.

Dziś serialowy Jake ma 33 lata. Co u niego słychać

Po odejściu Jonesa z "Dwóch i pół" dni sitcomu były policzone. Aktor zgodził się zrobić wyjątek i gościnnie pojawił się w ostatnim odcinku, który wyemitowano premierowo w 2015 roku. Od tamtej pory słuch po nim zaginął. W jednym z wywiadów Angus T. Jones zadeklarował co prawda, że nie należy już do żadnej zorganizowanej religii i mógłby wrócić do pracy na planach filmowych, ale poza pojedynczym występem w komedii "Bookie" - jak dotąd nie zdecydował się na to. 8 października 2026 roku skończył 33 lata, a od czasu do czasu śledzą go paparazzi. O jego życiu rodzinnym i zawodowym niewiele wiadomo.

🎂 | O ator Angus T. Jones está completando 32 anos hoje 🥳 https://t.co/Usu0opvHba— Cinema CLT 👷🏻 (@cinemaclt) October 8, 2026