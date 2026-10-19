Marie Bouzkova rywalką Igi Świątek w Ningbo. Czeszka zagrała skutecznie

Początek rywalizacji Świątek w Chinach

Czeska tenisistka Marie Bouzkova została przeciwniczką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w chińskim Ningbo. W pierwszej rundzie Bouzkova pokonała reprezentującą Uzbekistan Kamillę Rachimową wynikiem 6:4, 6:4. Świątek, jako zawodniczka rozstawiona z numerem 2, otrzymała na początku tzw. wolny los.

Historia spotkań obu tenisistek wypada zdecydowanie na korzyść Polki, która prowadzi w bilansie 4-0. Ostatnie spotkanie miało miejsce niespełna dwa miesiące temu podczas 3. rundy turnieju US Open. Choć Świątek wygrała, mecz był bardzo zacięty i zakończył się zwycięstwem Polki dopiero po dwóch tie-breakach.

Walka o WTA Finals i obrona tytułu

W turnieju w Ningbo zabraknie Karoliny Muchovej, głównej rywalki Świątek do ostatniego miejsca premiowanego awansem do kończącego sezon turnieju WTA Finals. Nawet ewentualne zwycięstwo Polki w Ningbo nie pozwoli jej na wyprzedzenie Czeszki w rankingu. Decydujące w kwestii awansu do WTA Finals będą najprawdopodobniej zawody w Tokio, które rozpoczną się 26 października 2026 roku.

Z rywalizacji wycofała się również Maja Chwalińska, świeżo upieczona zwyciężczyni turnieju w Wuhan z niedzieli 18 października 2026 roku. Na jej miejsce do głównej drabinki awansowała Ukrainka Daria Snigur, która we wtorek zmierzy się z Katarzyną Kawą. Tytułu w Ningbo broni reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina, obecna liderka rankingu WTA.