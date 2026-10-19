Liga Mistrzów. Hity 3. kolejki w Paryżu i Monachium

PSG i Barcelona w starciu pełnym podtekstów

Rywalizacja Paris Saint-Germain z Barceloną to nie tylko starcie pierwszej i drugiej drużyny obecnej fazy ligowej, ale również mecz pełen interesujących powiązań. Trener PSG Luis Enrique w latach 2014-2017 z sukcesami prowadził ekipę z Katalonii, z którą w sezonie 2014/15 sięgnął po potrójną koronę. Obecnie szkoleniowiec ten opiera grę m.in. na Ferranie Torresie, byłym graczu Barcelony. Warto wspomnieć, że rezerwowym bramkarzem hiszpańskiej drużyny jest Wojciech Szczęsny.

Z kolei Hansi Flick, obecny trener „Dumy Katalonii”, pokonał paryżan w finale Ligi Mistrzów w 2020 roku jako szkoleniowiec Bayernu Monachium. Niemiecki trener musiał jednak uznać wyższość francuskiego klubu w kolejnych edycjach, zarówno z Bayernem, jak i Barceloną. Obie ekipy prezentują obecnie świetną formę – paryżanie wygrali sześć ostatnich meczów, a Barcelona lideruje w lidze hiszpańskiej z kompletem zwycięstw.

Starcie gigantów na Allianz Arena

Środowy wieczór to z kolei rywalizacja mistrza Niemiec z mistrzem Anglii, czyli Bayernu Monachium z Arsenalem Londyn. Obie drużyny są wymieniane w gronie głównych faworytów tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Bawarczycy przystąpią do meczu po przekonującym zwycięstwie 6:1 nad RB Lipsk w Bundeslidze, co stanowi doskonały prognostyk przed spotkaniem w europejskich pucharach.

Statystyki historyczne faworyzują Bayern, który wygrał 8 z 15 dotychczasowych spotkań obu zespołów. Co więcej, mistrzowie Niemiec są niepokonani na własnym stadionie w fazie grupowej i ligowej Ligi Mistrzów od 39 meczów. Ostatnia porażka Bayernu u siebie na tym etapie rozgrywek miała miejsce w 2013 roku w starciu z innym angielskim klubem – Manchesterem City.

Polskie akcenty w Lidze Mistrzów

W 3. kolejce Ligi Mistrzów nie zabraknie polskich wątków, a najbardziej prestiżowe zadanie powierzono Szymonowi Marciniakowi. Polski arbiter poprowadzi wtorkowe spotkanie pomiędzy Liverpoolem a Villarreal. Polscy piłkarze również zagrają w ważnych meczach – Tymoteusz Puchacz i jego Sabah Baku zmierzą się z Borussią Dortmund, a Slavia Praga, z Wiktorem Nowakiem i Oskarem Kubiakiem, zagra na wyjeździe z Fenerbahce Stambuł.

Wtorkowy wieczór to również mecz FC Porto, w którym występują Jakub Kiwior, wracający po zawieszeniu Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski, przeciwko PSV Eindhoven. W środę na boisko wybiegną kolejni reprezentanci Polski, w tym Matty Cash w barwach Aston Villi i Piotr Zieliński z Interu Mediolan. Z kolei Michał Skóraś zagra ze swoim byłym klubem Club Brugge, a kontuzjowany Jakub Moder obejrzy mecz Feyenoordu z Betisem.