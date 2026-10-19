Zmiana czasu na zimowy 2026 coraz bliżej. Tej nocy śpimy godzinę dłużej

Zmiana czasu na zimowy w 2026 roku nastąpi w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października, kiedy o godzinie 3:00 cofniemy wskazówki zegarów na 2:00 i zyskamy dodatkową godzinę.

Przejście na czas zimowy oznacza, że rano będzie jaśniej, ale zmrok będzie zapadał wcześniej, co wpłynie na codzienny rytm dnia i ilość naturalnego światła w godzinach popołudniowych.

Większość smartfonów, komputerów i innych urządzeń elektronicznych zmieni godzinę automatycznie, jednak tradycyjne zegarki, niektóre sprzęty domowe oraz zegary w samochodach mogą wymagać ręcznej korekty.

Mimo wieloletnich dyskusji o rezygnacji z przestawiania zegarków w Polsce nadal obowiązuje dotychczasowy system, dlatego kolejna zmiana czasu czeka nas wiosną 2027 roku, gdy ponownie przejdziemy na czas letni.

Kiedy zmieniamy czas na zimowy w 2026 roku?

Zmiana czasu na zimowy nastąpi w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października 2026 roku. W Polsce o godzinie 3:00 cofniemy zegarki na godzinę 2:00. Oznacza to, że noc będzie trwała o godzinę dłużej, a osoby, które nie muszą wcześnie wstawać, będą mogły przeznaczyć ten czas na dodatkowy odpoczynek. Warto pamiętać, że zmiana następuje w nocy, więc w niedzielny poranek obowiązywać będzie już czas zimowy.

W praktyce oznacza to, że godzina między 2:00 a 3:00 powtórzy się. Jeśli więc planujesz spotkanie, podróż albo inne zajęcia wczesnym rankiem, dobrze upewnić się, czy wszystkie godziny zostały prawidłowo uwzględnione. Większość smartfonów, komputerów i urządzeń podłączonych do internetu zmieni czas automatycznie, ale tradycyjne zegarki, zegary ścienne czy niektóre sprzęty domowe mogą wymagać ręcznego przestawienia.

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Zmiana czasu na zimowy 2026

Zmiana czasu w Polsce wynika z obowiązujących przepisów i zasad przyjętych w Unii Europejskiej. Czas letni kończy się w ostatnią niedzielę października, a czas zimowy obowiązuje do ostatniej niedzieli marca. Choć od lat pojawiają się dyskusje o rezygnacji z przestawiania zegarków, dotychczas nie wprowadzono rozwiązania, które zakończyłoby tę praktykę. W 2026 roku nadal czekają nas więc dwie zmiany czasu.

Jednym z argumentów przywoływanych w dyskusji o zmianie czasu jest lepsze wykorzystanie światła dziennego. Czas letni zapewnia więcej światła w godzinach popołudniowych, natomiast po przejściu na czas zimowy jaśniej robi się wcześniej rano. Nie oznacza to jednak, że każdemu odpowiada taki sam rytm dnia. Niektóre osoby odczuwają zmianę jako niewielką niedogodność, a inne potrzebują kilku dni, aby przyzwyczaić się do nowego harmonogramu.

Choć cofnięcie zegarków daje dodatkową godzinę, warto pamiętać, że zmiana czasu może chwilowo zaburzyć codzienną rutynę. Osoby, które mają stałe pory zasypiania i wstawania, mogą stopniowo dostosować swój harmonogram w dniach poprzedzających zmianę. Pomocne bywa również utrzymywanie regularnych godzin posiłków i aktywności oraz zadbanie o spokojne warunki do snu.

Przed ostatnim weekendem października warto także sprawdzić ustawienia budzika, zegara w samochodzie i innych urządzeń, które nie aktualizują godziny automatycznie. Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby planujące podróż lub pracujące w nocy, ponieważ cofnięcie zegarków może wpłynąć na godziny połączeń i organizację czasu pracy. W przypadku pracowników wykonujących obowiązki podczas zmiany czasu rzeczywisty czas pracy może być dłuższy o godzinę, co wymaga odpowiedniego rozliczenia zgodnie z przepisami.