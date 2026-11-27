Douglas Nunes był na urodzinach córki

Na początku listopada Joanna Krupa pochwaliła się przyjęciem urodzinowym, które zorganizowała dla swojej córki Ashy-Leigh. Dziewczynka skończyła w tym roku 7 lat. Gwiazda programu "Top Model" zadbała o szczegóły. Były różowe dekoracje, tort, świeczki i tłum dzieci, które Asha-Leigh zaprosiła na to wydarzenie. Internauci zwrócili jednak uwagę na jeden szczegół. Tort urodzinowy dla dziewczynki niósł jej ojciec, Douglas Nunes. Joanna Krupa rozwiodła się z nim w bardzo napiętych stosunkach, ale jego obecność na urodzinach sprawiła, że zaczęły się podejrzenia, że byli małżonkowie doszli do porozumienia. Czy faktycznie tak jest? Postanowiliśmy zapytać o to Joannę Krupę.

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Krupa sądzi się z byłym mężem

Po półfinale 15. edycji "Top Model" zapytaliśmy Joannę Krupę, czy udało jej się dojść do porozumienia z Douglasem Nunesem. Kategorycznie zaprzeczyła!

Nie, nie. Mamy sprawę w sądzie - wyjaśniła Krupa w rozmowie z dziennikarzem Eska.pl.

Gwiazda wyjaśniła, że mężczyzna pojawił się na przyjęciu wyłącznie na zaproszenie córki, a ona respektuje jego prawo do spędzenia urodzin z dzieckiem.

Córki urodziny, to wiadomo. Oboje rodziców ma pozwolenie, żeby spędzić razem z córką urodziny i na tym się kończy tak naprawdę - wyjaśnia.

Joanna dodała, że to córka, a nie ona, zaprosiła Douglasa na przyjęcie.

Burzliwe rozstanie Krupy i Nunesa

Joanna Krupa i Douglas Nunes pobrali się w 2018 roku. Najpierw wzięli ślub cywilny, a następnie kościelny. Rok później na świat przyszła ich córka, Asha-Leigh. W 2023 roku wzięli rozwód. Krupa mówiła, że głównym powodem rozstania była różnica charakterów. Od rozwodu ich relacja jest bardzo napięta. Douglas blokował jurorce "Top Model" nawet wyjazdy z córką do Polski. Choć teoretycznie po rozwodzie podpisali porozumienie, cały czas nie mogą dogadać się w wielu kwestiach, także na temat dziecka. Krupa zdradziła, że komunikują się głównie przez prawników.

Robi wszystko, żeby utrudnić moje życie - mówiła Joanna w wywiadzie dla Kozaczka.

Joanna Krupa o zmianach w "Top Model", siostrze w "Królowej Przetrwania" i konflikcie z byłym mężem