Wojciech Szczęsny błysnął skutecznością na treningu Barcelony. Klub pokazał nagranie

W ostatnim czasie Polak rzadko pojawia się na murawie w oficjalnych meczach katalońskiego klubu. Niepodważalną pozycję w wyjściowym składzie ma hiszpański bramkarz Joan Garcia, przez co „Szczena” wchodzi na boisko głównie w awaryjnych okolicznościach. Tak było choćby podczas niedawnego starcia z Racingiem Santander, kiedy nasz rodak rozegrał drugą połowę, ponieważ podstawowy golkiper nie był w stanie kontynuować zawodów.

Chociaż były kadrowicz otrzymuje mało szans na grę, wciąż podchodzi do swoich zadań z pełnym profesjonalizmem i czeka na okazję do wsparcia kolegów. Jak się okazuje, potrafi błysnąć nie tylko między słupkami. W mediach społecznościowych FC Barcelony pojawiło się wideo z zajęć, na którym Wojciech Szczęsny popisał się umiejętnościami strzeleckimi. Przedstawiciele klubu dodali do posta żartobliwy wpis, w którym zasugerowali, że takiego trafienia nikt nie przewidział. Nietypowy wyczyn Polaka błyskawicznie przyciągnął uwagę fanów, którzy licznie komentowali publikację.

Obecnie trwa przerwa na mecze drużyn narodowych, a po jej zakończeniu kataloński zespół wznowi zmagania w lidze. Podopieczni trenera Hansiego Flicka zmierzą się z ekipą Villarrealu już 22 listopada. W tym okresie polski bramkarz będzie normalnie trenował w klubie, wyczekując następnych szans na pokazanie swoich możliwości na boisku.

Aquest gol no te l'esperaves avui, eh? https://t.co/w1HbOaXRNf— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 9, 2026