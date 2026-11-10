Wojciech Szczęsny błysnął skutecznością na treningu Barcelony. Klub pokazał nagranie

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-11-10 7:56

Wielu kibiców wciąż pamięta wideo ze zgrupowania reprezentacji Polski, na którym Wojciech Szczęsny zdobył bramkę uderzeniem krzyżakiem. Teraz doświadczony golkiper udowodnił, że w barwach Barcelony również potrafi zachować się w polu karnym przeciwnika. Choć w zespole jest zmiennikiem Joana Garcii, najnowszy filmik z zajęć pokazuje, że z powodzeniem zastąpiłby nawet Raphinhę. Nagranie robi furorę w sieci.

Bramkarz Wojciech Szczęsny w zielonym stroju FC Barcelony na boisku. O jego popisach na treningu przeczytasz na Eska.
Autor: ART SERVICE Real Madryt - FC Barcelona NA ŻYWO. Wojciech Szczęsny broni w El Clasico! Hit La Liga [Wynik LIVE]

W ostatnim czasie Polak rzadko pojawia się na murawie w oficjalnych meczach katalońskiego klubu. Niepodważalną pozycję w wyjściowym składzie ma hiszpański bramkarz Joan Garcia, przez co „Szczena” wchodzi na boisko głównie w awaryjnych okolicznościach. Tak było choćby podczas niedawnego starcia z Racingiem Santander, kiedy nasz rodak rozegrał drugą połowę, ponieważ podstawowy golkiper nie był w stanie kontynuować zawodów.

Chociaż były kadrowicz otrzymuje mało szans na grę, wciąż podchodzi do swoich zadań z pełnym profesjonalizmem i czeka na okazję do wsparcia kolegów. Jak się okazuje, potrafi błysnąć nie tylko między słupkami. W mediach społecznościowych FC Barcelony pojawiło się wideo z zajęć, na którym Wojciech Szczęsny popisał się umiejętnościami strzeleckimi. Przedstawiciele klubu dodali do posta żartobliwy wpis, w którym zasugerowali, że takiego trafienia nikt nie przewidział. Nietypowy wyczyn Polaka błyskawicznie przyciągnął uwagę fanów, którzy licznie komentowali publikację.

Obecnie trwa przerwa na mecze drużyn narodowych, a po jej zakończeniu kataloński zespół wznowi zmagania w lidze. Podopieczni trenera Hansiego Flicka zmierzą się z ekipą Villarrealu już 22 listopada. W tym okresie polski bramkarz będzie normalnie trenował w klubie, wyczekując następnych szans na pokazanie swoich możliwości na boisku.

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