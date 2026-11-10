"Top Model 15" - czy będzie odcinek 11 listopada? Co z emisją w Święto Niepodległości?

"Top Model" w Święto Niepodległości 2026

"Top Model" od wielu lat jest jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Aktualną edycję show można oglądać w każdą środę o godzinie 21:30 w TVN. Zbliżające się Święto Niepodległości, czyli 11 listopada, zwykle wiąże się z wyjątkową ramówką w telewizji. Stacje telewizyjne pokazują wtedy filmy oraz specjalne programy. Czy wpłynie to na emisję 15. edycję "Top Model"? Jak się okazuje, w tym roku nie będzie przerwy w emisji produkcji! TVN zaplanował na ten dzień premierę nowego odcinka, który zostanie wyemitowany zgodnie ze stałym harmonogramem. Co się w nim wydarzy? Przeczytajcie streszczenie, które zamieściliśmy niżej.

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"Top Model" - co wydarzy się 11 listopada 2026?

Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Ewelina Gralak, Marcin Tyszka i Dawid Woliński wraz z uczestnikami udadzą się do Słowenii. Na miejscu Kasia zapozna ich z harmonogramem działań związanych z Ljubljana Fashion Week. Helena Pszczoła, Benjamin Nhial, Mira Majchrzak, Martyna Hildebrand, Kuba Stanicki, Jakub Bara i Dominik Pytel już po przylocie wyruszą na castingi do słoweńskich projektantów. Ich zadaniem będzie zdobycie angażu i szansy na udział w pokazach podczas tygodnia mody.

Tym razem sesja fotograficzna odbędzie się w niezwykłej scenerii jaskini Postojna. Na planie uczestnikom będzie towarzyszyć Joanna Krupa. Gościem specjalnym będzie Ana Klašnja – jurorka słoweńskiej edycji "Mam Talent!" oraz pierwsza solistka Baletu Opery i Baletu Słoweńskiego Teatru Narodowego w Lublanie. Za obiektywem stanie fotograf Saša Hess. Modele i modelki zaprezentują kreacje autorstwa Matica Velera, który osobiście zadba o ich stylizacje podczas sesji.

2025_11_21 TOP MODEL- MICHAL KOT SHORT2