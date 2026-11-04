Roksana Węgiel zapozowała w odważnej sukience z mężem u boku. Na jej szyi widać ważny symbol!

Roksana Węgiel i Kevin Mglej na nowych zdjęciach. Małżeństwo świętuje wspólne chwile

Na profilu instagramowym Roksany Węgiel pojawiła się nowa seria fotografii, na których artystka pozuje ze swoim mężem. Kevin Mglej nie szczędził żonie czułych gestów przed obiektywem. Choć para darzy się ogromnym uczuciem, konsekwentnie buduje też spokojną codzienność. Związek wokalistki i jej wybranka trwa już przeszło cztery lata. Wiosną 2024 roku, kiedy piosenkarka miała 19 lat, zakochani wzięli utrzymywany w ścisłej tajemnicy ślub cywilny. Kilka miesięcy później, w sierpniu, małżonkowie wyprawili huczny ślub kościelny, a o ich weselu długo rozpisywały się media.

Publikacja wspólnych kadrów przez Roksanę spotkała się z szybką reakcją ze strony jej męża.

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29-letni ukochany artystki nie kryje zachwytu nad ich relacją, co ma swoje mocne podstawy. Małżonkowie łączą życie prywatne z zawodowym, wspólnie podróżują oraz realizują budowę swojego wymarzonego domu. Do tego oboje prezentują dokładnie takie samo podejście do kwestii wiary, która stanowi niezwykle istotny fundament ich codzienności.

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Młoda wokalistka niemal codziennie manifestuje swoje przekonania, zakładając na szyję mały, połyskujący krzyżyk. Ten element biżuterii bardzo wyraźnie odznacza się na kadrach udostępnionych na Instagramie. Religijny symbol zwraca szczególną uwagę ze względu na głęboki dekolt sukienki, na którą zdecydowała się 21-letnia gwiazda. Od detalu trudno wręcz oderwać wzrok.

Dla piosenkarki śmiałe kreacje nie stoją w sprzeczności z głęboką religijnością i wyznawanymi wartościami. Artystka odniosła się do tej kwestii w wywiadzie dla serwisu Eska.pl.

Jeśli ktoś się czuje dobrze w danej stylizacji i jest to zgodne z jego sumieniem, to niech sobie tak chodzi. Jak wierzysz w Boga, to wierzysz duszą, a nie ciałem, ale oczywiście uważam, że to powinno może być takie bardziej spójne ze sobą, aczkolwiek nie popadajmy też w skrajności.

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