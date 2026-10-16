Roxie Węgiel zachwyca się mężem! "Nie muszę nosić spodni w związku"

Roxie Węgiel nie ukrywa, że stabilizacja w życiu prywatnym pozwala jej się realizować na polu zawodowym. Artystka odnalazła ją przy swoim mężu Kevinie. Chociaż początki nie były łatwe, a na decyzje piosenkarki sceptycznie patrzyli nawet jej rodzice, wszystko udało się wypracować.

Na pewno było to dla nich szokujące, jakie decyzje podejmowaliśmy i jak działaliśmy z Kevinem. Był to dla nich speedrun życia. Dziecko wychodzi z domu, zaręczyny, ślub, płyta, żyje swoim życiem. Szybka zmiana, ale wydaje mi się, że już wtedy, przez to, że zaczęłam młodo pracować, nawet nieświadomie potrzebowałam się trochę usamodzielnić - mówiła w wywiadzie dla Eski.

Roksana Węgiel kobietą roku 2026

15 października Roksana triumfowała na gali Kobieta Roku Glamour 2026. Piosenkarka otrzymała statuetkę w kategorii Popkultura. W rozmowie z serwisem ESKA.pl gwiazda wyjawiła, że traktuje ją jako pewnego rodzaju zwieńczenie ciężkiej pracy w tym przełomowym dla niej roku.

To ogromne wyróżnienie, podsumowanie całego roku. To był bardzo pracowity rok, bardzo dużo się wydarzyło i pięknie łączy się to z moją płytą "Błękit", której głównym symbolem jest motyl, który symbolizuje moją drogę, przemianę z dziewczynki do świadomej kobiety. Przez 10 lat w show-biznesie już trochę przeszłam. Ten album ukazał się w idealnym momencie, a ta statuetka jest zwieńczeniem tego wszystkiego.

Gwiazda wyjawiła też, jak o jej poczucie kobiecości dba mąż, Kevin Mglej.

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Tak mąż dba o Roxie Węgiel

Dla wokalistki bardzo ważne są drobne gesty, jak chociażby dawanie kwiatów bez okazji. To pozwala jej wzrastać w kobiecej energii. Roksana bardzo ceni sobie fakt, że po zejściu ze sceny nie musi być tą, która rządzi. W domowym zaciszu, jak zapewnia, to nie ona nosi spodnie.

Robi to każdego dnia. Dba o taką moją kobiecą energię. Bardzo często dostaję kwiaty, to już mówię o takich rzeczach, które są po prostu bardzo miłe dla kobiet i warto o tym mówić. Wiadomo, teraz jest takie przekonanie, że kobieta musi być niezależna, ale ja lubię mieć obok siebie faceta, który wręczy mi kwiaty. To bardzo wpływa na poczucie kobiecej energii. Oczywiście, ja mogę wziąć sprawy w swoje ręce, zrobić dużo rzeczy sama, ale uważam, że wzrastam w takiej kobiecej energii, mając faceta, który pozwala mi być kobietą. Ja nie muszę nosić spodni w związku i to jest piękne! Traktuje mnie z dużą delikatnością i bardzo kobieco - powiedziała w rozmowie z Eską.