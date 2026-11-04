Ten kwiat pachnie jak świąteczny piernik. Posadź go teraz, a na Boże Narodzenie obsypie się kwiatami

Ta roślina doskonale sprawdza się jako naturalna dekoracja świątecznego wnętrza.

Paperwhite ziva, nazywany grudniowym narcyzem, to zimowa roślina cebulowa, która zachwyca białymi kwiatami i wyjątkowym zapachem.

Jej aromat jest słodki, intensywny i korzenny, przypominający zapach świeżo upieczonego piernika oraz goździków.

Narcyz bożonarodzeniowy - mały kwiat o wielkim uroku

Paperwhite ziva to odmiana narcyza z grupy narcyzów tazetta. Wyróżnia się delikatnymi, śnieżnobiałymi kwiatami zebranymi w efektowne baldachy. Na jednej łodydze może pojawić się kilka, a nawet kilkanaście niewielkich kwiatów. Całość wygląda niezwykle subtelnie, dlatego roślina pięknie prezentuje się zarówno na parapecie, jak i na świątecznym stole. Największą niespodzianką jest jednak jej zapach. Intensywny, słodki i korzenny aromat przywodzi na myśl piernik, goździki i zimowe wypieki. Nic dziwnego, że coraz częściej pojawia się w domach osób, które lubią wprowadzać świąteczny nastrój za pomocą naturalnych dekoracji.

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Jak pielęgnować paperwhite ziva?

Jedną z największych zalet tej rośliny jest stosunkowo łatwa uprawa. Cebule można sadzić w doniczkach z przepuszczalnym podłożem, tak aby ich górna część wystawała ponad ziemię. Dobrze sprawdzi się również uprawa w szklanym naczyniu z kamykami i niewielką ilością wody. Ważne, aby sama cebula nie była zanurzona, ponieważ nadmiar wilgoci może doprowadzić do jej gnicia. Doniczkę najlepiej ustawić w jasnym, niezbyt gorącym miejscu. Podłoże powinno być lekko wilgotne, ale nie mokre. Gdy pojawią się pędy, warto zapewnić roślinie dużo światła. Dzięki temu łodygi będą mocniejsze i nie zaczną nadmiernie się wyciągać.

Posadź go już teraz, a zakwitnie na święta

Jeśli chcesz, aby bożonarodzeniowy narcyz stał się ozdobą twojego domu na święta, nie odkładaj sadzenia na ostatnią chwilę. Paperwhite ziva potrzebuje zazwyczaj około 4-6 tygodni, aby od posadzenia rozwinąć kwiaty, choć dokładny termin zależy od temperatury i warunków uprawy. Warto więc rozpocząć uprawę już jesienią. To prosty sposób, by w grudniu cieszyć się żywą dekoracją, która nie tylko pięknie wygląda, ale też wypełnia pomieszczenie wyjątkowym aromatem. Białe płatki, korzenny zapach i niewielkie wymagania sprawiają, że trudno przejść obok niego obojętnie.

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