Czyszczenie rusztu kuchenki gazowej. Tłuszcz i spalenizna zejdą dzięki prostym składnikom z kuchni

Zasady bezpiecznego czyszczenia rusztu kuchenki gazowej

Podczas domowych porządków w kuchni ruszt kuchenki gazowej jest bardzo często pomijany. Zazwyczaj skupiamy się wyłącznie na myciu płyt grzewczych, zapominając o żeliwnych lub stalowych kratkach. To spory błąd, gdyż na ruszcie stale osadzają się rozlane resztki potraw oraz tłuszcz powstający w trakcie gotowania. Wiele osób ma duży problem z doczyszczeniem tego elementu ze względu na jego specyficzny kształt, duże gabaryty oraz lepkie, tłuste zabrudzenia. Istnieją jednak łatwe metody, które ułatwiają to zadanie. Przed rozpoczęciem pracy należy się bezwzględnie upewnić, że czyszczony ruszt kuchenki gazowej jest całkowicie zimny, dlatego nigdy nie wolno myć go bezpośrednio po zakończeniu gotowania. Trzeba też zrezygnować z ostrych narzędzi, które mogłyby porysować i trwale uszkodzić czyszczoną powierzchnię.

Żeby uniknąć nawarstwiania się uciążliwego brudu, warto wyrobić sobie nawyk przecierania ostudzonego rusztu wilgotną ściereczką po każdym zakończonym gotowaniu. W przypadku mocno zaschniętych resztek jedzenia należy najpierw namoczyć kratkę, a następnie wyczyścić wszystkie zakamarki sztywną szczotką lub starą szczoteczką do zębów, co pozwoli dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.

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Czyszczenie rusztu kuchenki gazowej za pomocą sody oczyszczonej

Do przeprowadzenia tego zabiegu potrzebna będzie duża miska, w której zmieści się cały ruszt. Zamiast niej można użyć szerokiej formy do pieczenia ciasta albo włożyć kratkę bezpośrednio do wanny, zachowując jednak ostrożność, aby nie porysować jej powierzchni. Umieszczony w pojemniku element trzeba zasypać dużą ilością sody oczyszczonej i zalać wodą tak, aby powstały roztwór całkowicie przykrywał ruszt. Po kilku godzinach namaczania kratkę należy wyjąć i delikatnie umyć za pomocą płynu do naczyń. Wodorowęglan sodu, czyli popularna soda oczyszczona, działa jak łagodny środek ścierny i neutralizuje kwasy tłuszczowe, co pozwala na mechaniczne usunięcie brudu oraz łatwiejsze rozpuszczenie tłustego osadu.

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Jak wyczyścić ruszt kuchenki gazowej z użyciem octu?

Niezwykle skutecznym środkiem do mycia rusztu kuchenki gazowej jest zwykły ocet. Wystarczy obficie nasączyć nim ręczniki papierowe, a następnie dokładnie obłożyć nimi zabrudzone kratki. Tak zabezpieczony element zostawiamy na dwie godziny, po czym ostrożnie zdejmujemy papier. Na koniec ruszt należy delikatnie umyć płynem do mycia naczyń i dokładnie wytrzeć do sucha. Kwas octowy ma właściwości antybakteryjne i świetnie rozpuszcza kamień oraz niektóre rodzaje tłuszczu. Z kolei połączenie obu opisanych wcześniej substancji wywołuje efekt synergetyczny, który bez trudu radzi sobie z najbardziej opornymi zabrudzeniami.