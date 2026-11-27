Na paprotkach często pojawiają się suche końcówki i brązowe plamy na liściach, co często wskazuje na niewłaściwą pielęgnację.

Rośliny te potrzebują rozproszonego światła, stale lekko wilgotnego podłoża oraz wysokiej wilgotności powietrza, szczególnie w sezonie grzewczym, aby zdrowo rosły.

W przypadku pojawienia się problemów z liśćmi, skutecznym wsparciem może być specjalny domowy napar, który odżywi roślinę i pomoże w jej regeneracji.

Paprotki pasują zarówno do nowoczesnych mieszkań, jak i wnętrz urządzonych w stylu retro. Nie są szczególnie wymagające, dlatego często trafiają do domów osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z roślinami doniczkowymi. Trzeba jednak pamiętać, że lubią wilgoć i nie przepadają za przesuszonym powietrzem.

Co zrobić, aby paprotka zdrowo rosła?

Najlepszym miejscem dla paprotki będzie stanowisko z rozproszonym światłem. Bezpośrednie promienie słoneczne mogą uszkadzać jej delikatne liście, dlatego południowy parapet nie zawsze okaże się dobrym wyborem. Roślina dobrze czuje się w lekko wilgotnym podłożu, ale nie należy przesadzać z podlewaniem. Zbyt mokra ziemia może doprowadzić do gnicia korzeni. W sezonie grzewczym szczególną uwagę zwróćmy na powietrze w mieszkaniu. Kaloryfery potrafią dać się paprotkom we znaki. Liście zaczynają wtedy schnąć, tracą kolor, a na ich powierzchni pojawiają się brązowe przebarwienia. Pomocne może być regularne zraszanie miękką wodą lub ustawienie w pobliżu nawilżacza.

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"Złoty napar" na osłabioną paprotkę

Domowym sposobem, który warto wypróbować, kiedy na naszej paprotce zauważymy brązowe plamy i suche końcówki, jest odżywka z czarnej herbaty. Do jej przygotowania potrzebujemy zwykłej herbaty bez cukru, cytryny, aromatów i innych dodatków. Zaparzamy ją, studzimy, a następnie mieszamy z wodą w proporcji 1:1. Tak przygotowany napar można wykorzystać do podlewania paprotki. Najlepiej stosować go ostrożnie, na wilgotne podłoże, nie częściej niż raz na kilka tygodni, obserwując reakcję rośliny.

Nie tylko domowa odżywka

Jeśli paprotka marnieje, nie warto od razu sięgać po kolejne specyfiki. Czasem wystarczy zmienić jej miejsce, poprawić wilgotność powietrza i dostosować podlewanie. Odpowiednie warunki sprawiają, że paprotka odzyskuje wigor i znów cieszy oko piękną zielenią.

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