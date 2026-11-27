Anna Nagoda w „Milionerach”. Sportowe pytanie za milion złotych

W nadawanym w czwartek, 26 listopada, w telewizji Polsat programie „Milionerzy” Anna Nagoda z Aleksandrowa Łódzkiego stanęła przed szansą na wygranie miliona złotych. Wcześniej uczestniczka sprawnie uporała się ze wszystkimi poprzednimi zagadnieniami i dotarła do finałowego etapu gry. Chociaż wątki dotyczące piłki nożnej, siatkówki, boksu, koszykówki czy tenisa pojawiają się w tym cieszącym się w Polsce ogromną popularnością teleturnieju regularnie, to niezwykle rzadko decydują o najwyższej stawce.

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Prowadzący program Hubert Urbański odczytał ostatnie zagadnienie: „Najwięcej zwycięstw w turnieju WTA Finals ma na koncie...”. Następnie gospodarz przedstawił cztery możliwe warianty, a na tablicy pojawiły się nazwiska słynnych tenisistek – Serena Williams, Steffi Graf, Martina Navratilova oraz Monica Seles. Poprawne wskazanie jednej z tych zawodniczek dawało główną wygraną.

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Anna Nagoda postanowiła zaznaczyć wariant A, czyli Serenę Williams. „Dobra, zaznaczmy Williams ostatecznie. Trudno, trudno!” – zdecydowała uczestniczka. Tuż po podjęciu tej decyzji naszły ją jednak poważne wątpliwości.

„O Boże, na pewno zrobiłam źle. Powiedz szybko, proszę, już nie trzymaj mnie” – zwróciła się do Huberta Urbańskiego. Obawy zawodniczki potwierdziły się, ponieważ prowadzący poinformował, że poprawna odpowiedź znajdowała się pod literą C. Najwięcej triumfów w turnieju WTA Finals ma na swoim koncie Martina Navratilova, przez co szansa na milion złotych przepadła, a uczestniczce pozostało gwarantowane 50 tysięcy złotych.