Gwiazda betlejemska może gubić liście przez nagłe zmiany temperatury, przeciągi i nieodpowiednie stanowisko.

Zarówno przesuszenie podłoża, jak i nadmiar wody mogą negatywnie wpływać na kondycję rośliny.

Aby zachowała piękny wygląd przez święta, należy zapewnić jej jasne miejsce, stabilną temperaturę i odpowiednie podlewanie.

Opadające liście nie zawsze oznaczają, że roślina jest do wyrzucenia – warto najpierw sprawdzić stan pędów, korzeni i podłoża.

Dlaczego gwiazda betlejemska gubi liście?

Jedną z najczęstszych przyczyn opadania liści jest nagła zmiana temperatury. Gwiazda betlejemska pochodzi z cieplejszych regionów i źle znosi zimno oraz przeciągi. Jeżeli podczas transportu była narażona na niskie temperatury, może zareagować stresem dopiero po kilku dniach. Problemem bywa również nieodpowiednie stanowisko. Roślina nie powinna stać bezpośrednio przy często otwieranym oknie, drzwiach wejściowych ani w pobliżu źródła intensywnego ciepła. Kaloryfery i kominki mogą powodować przesuszanie powietrza oraz podłoża, co nie sprzyja jej kondycji.

Gwiazda betlejemska - co wiedzieć przed zakupem?

Warto zwrócić uwagę także na podlewanie. Zarówno przesuszenie bryły korzeniowej, jak i nadmiar wody mogą doprowadzić do opadania liści. Jeśli korzenie przez długi czas pozostają w mokrym podłożu, mogą zacząć gnić.

Jak pielęgnować gwiazdę betlejemską zimą?

Aby roślina zachowała dobrą kondycję, najlepiej ustawić ją w jasnym miejscu, w którym nie będzie narażona na bezpośrednie działanie zimnego powietrza. Powinna mieć dostęp do rozproszonego światła, ale nie należy stawiać jej tuż przy gorącym grzejniku. Podłoże warto regularnie sprawdzać palcem. Podlewamy wtedy, gdy jego wierzchnia warstwa lekko przeschnie. Najlepiej używać wody o temperaturze pokojowej. Ważne jest również, aby doniczka miała otwory odpływowe, a nadmiar wody nie pozostawał w osłonce lub podstawce.

Nie trzeba podlewać gwiazdy betlejemskiej według sztywnego harmonogramu. Częstotliwość zależy od temperatury, wielkości doniczki i warunków panujących w mieszkaniu.

Czy opadające liście oznaczają, że roślina jest do wyrzucenia?

Niekoniecznie. Jeżeli gwiazda betlejemska zaczęła gubić liście, warto najpierw sprawdzić jej stanowisko, wilgotność podłoża i stan korzeni. Jeżeli pędy pozostają jędrne, a roślina nie wykazuje oznak gnicia, może jeszcze odzyskać dobrą kondycję.

Warto pamiętać, że gwiazda betlejemska jest również wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne. Jej mleczny sok może podrażniać skórę, dlatego podczas przycinania lub usuwania uszkodzonych części najlepiej używać rękawiczek. Roślina nie powinna być też dostępna dla zwierząt domowych, które mogłyby ją podgryzać.