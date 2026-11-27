Filip Chajzer i Bianka nie podpisali intercyzy? Jak rozwija się ich kariera?

Relacja Filipa Chajzera i jego młodszej o ponad dwadzieścia lat wybranki wzbudza ogromne zainteresowanie już od kilku tygodni. Zakochani rozwijają swój związek bardzo szybko, dzięki czemu pierwszą rocznicę poznania będą świętować jako małżeństwo. Nie zdążyli jeszcze nawet wyjechać w podróż poślubną, ponieważ całkowicie pochłonęła ich praca.

Były gwiazdor telewizyjny i Bianka wzięli ślub 19 września, a zaledwie trzy dni po ślubie mąż przestał ukrywać tożsamość partnerki. Nowożeńcy wystąpili razem w jednym z odcinków podcastu Filipa, co zapoczątkowało ich obecność w kolejnych mediach.

Po emisji odcinka „Filip i Bianka Chajzer podcast” profil świeżo upieczonej żony na Instagramie zyskał w kilka godzin 30 tysięcy obserwujących. Obecnie jej konto śledzi ponad 93 tysiące użytkowników, a sama Bianka realizuje już pierwsze współprace reklamowe jako influencerka.

Filip Chajzer aktywnie wspiera zawodowy rozwój małżonki. Para wystąpiła wspólnie w charakterze ekspertów podczas szkolenia poświęconego nieruchomościom. Uruchomili także specjalną stronę internetową, za pośrednictwem której sprzedają spersonalizowane życzenia w cenie od 300 do 600 złotych.

Małżonkowie wspólnie przekuwają medialne zainteresowanie w kolejne źródła dochodu. Jeszcze przed ceremonią ślubną Filip Chajzer zapowiadał brak intercyzy, argumentując swoją decyzję słowami, że „co Bóg złączył, człowiek nie rozłączy”.

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Filip i Bianka Chajzerowie otwierają lokal w Zakopanem. Co mówią o pieniądzach?

W najnowszym wywiadzie dla portalu Plejada małżonkowie opowiedzieli o swoim podejściu do finansów. Filip Chajzer otwarcie zadeklarował w rozmowie, że pieniądze darzą uczuciem ze wzajemnością, i wrócił pamięcią do historii o sprzedaży zegarka w celu opłacenia przyjęcia weselnego.

Pieniądze kochamy z wzajemnością. Ja też to powiedziałem u prezesa Brzoski - życie to jest rollercoaster. W pewnym momencie się tak poukładało, że - żeby zrobić to wesele, a uważałem i dalej uważam, że moja żona zasługuje na wszystko, co najpiękniejsze - miałem drogi zegarek i w ostatniej chwili go sprzedałem. Pomyślałem: „Czyli po to go miałem”. Po tym weselu nagle jakby los dotknął nas czarodziejską różdżką – tłumaczył Filip Chajzer w rozmowie z portalem Plejada.

Celebryta zaznaczył również, że zgromadzone środki są „tylko i wyłącznie nasze”, a wszystkie wydatki małżonkowie regulują wspólnie.

Wtedy to taki symbol sukcesu. Nie jest tak, że sukces będzie trwał wiecznie, bo nie będzie. Energia zastąpiła energię, dotknęła nas jakaś czarodziejska różdżka i wszystko ruszyło. Tak więc, jeśli pytasz o pieniądze, to teraz one są tylko i wyłącznie nasze. W sensie - nie moje, nie twoje, nie istnieje coś takiego – dodał Filip Chajzer.

Para już teraz rozpoczyna kolejną działalność gastronomiczną i na chwilę przenosi się z Krakowa do Zakopanego. W nowym punkcie pod Tatrami małżonkowie zrezygnowali z serwowania kebaba na rzecz włoskich przysmaków. Uroczyste otwarcie lokalu połączone ze świętowaniem 42. urodzin Filipa Chajzera zaplanowano na 28 listopada.

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