Ekstraklasa 13. kolejka. Zobacz wyniki wszystkich spotkań

Mecze piątkowe i sobotnie

W piątek 30 października 2026 roku odbyły się dwa pierwsze spotkania 13. kolejki Ekstraklasy. Górnik Zabrze bezbramkowo zremisował na własnym stadionie z Legią Warszawa. Mecz obserwowało 27 659 widzów. W drugim piątkowym starciu Cracovia uległa u siebie Motorowi Lublin 1:2. Bramkę dla gospodarzy zdobył Ajdin Hasić w 13. minucie, natomiast dla gości trafiali Tin Plavotić (23. minuta) i Rony Lopes (40. minuta).

Sobota 31 października przyniosła kibicom aż cztery spotkania. Wisła Płock podzieliła się punktami z Piastem Gliwice, remisując 2:2. W Krakowie Wieczysta przegrała z Jagiellonią Białystok 1:3. Z kolei Lech Poznań pokonał przed własną publicznością Wisłę Kraków 3:1 po golach Antoniego Kozubala, Patrika Walemarka i Yannicka Agnero dla gospodarzy, a także Jakuba Krzyżanowskiego dla gości. GKS Katowice wygrał u siebie z Widzewem Łódź 3:2. Klasycznym hat-trickiem dla GKS-u popisał się Bartosz Nowak.

Jakie były wyniki poniedziałkowych spotkań?

W poniedziałek 2 listopada odbyły się trzy mecze kończące 13. kolejkę. KGHM Zagłębie Lubin odniosło skromne zwycięstwo 1:0 nad Koroną Kielce. Jedynego gola w tym spotkaniu zdobył Ariel Mosór, który niefortunnie skierował piłkę do własnej siatki w 4. minucie meczu. Mecz w Lubinie oglądało 3 396 kibiców z trybun.

Raków Częstochowa po zaciętym meczu pokonał Pogoń Szczecin 3:1. Choć to goście objęli prowadzenie po bramce Darko Czurlinowa, Raków zdołał odwrócić losy spotkania dzięki trafieniom Patryka Makucha, Bogdana Racovitana i Tomasza Pieńko. W końcówce meczu dwie czerwone kartki obejrzeli zawodnicy Pogoni. W ostatnim spotkaniu Radomiak Radom pokonał u siebie Śląsk Wrocław 3:1, a dwa gole dla gospodarzy strzelił Jan Grzesik.