Iwona Pavlović skończyła 64 lata. Zobaczcie, jak jurorka "Tańca z Gwiazdami" wyglądała kiedyś. WOW!

Iwona Pavlović o swojej emeryturze. Tyle dostaje jurorka "Tańca z Gwiazdami"

Nazywana Czarną Mambą i uchodząca za najbardziej ciętą jurorkę programu "Taniec z Gwiazdami" Iwona Pavlović obchodziła 2 listopada swoje 64. urodziny. Choć wiek pozwala jej już od kilku lat na korzystanie z uroków emerytury, utytułowana tancerka oraz sędzia taneczna nie wybiera się na zawodowy odpoczynek. Gwiazda regularnie odbiera przysługujące jej świadczenie, ale nadal występuje na szklanym ekranie, gdzie punktuje występy celebrytów. W wywiadzie udzielonym portalowi Jastrząb Post ujawniła, że co miesiąc otrzymuje przelew emerytalny opiewający na kwotę 2600 zł.

Na waciki starcza spokojnie. To są nieduże pieniądze, ale wielu ludzi z takich pieniędzy żyje. Mam większe pieniądze i z nich żyję, ale z tej kwoty robię jakieś opłaty. To jest taki konkretny człon moich dochodów i jak wpływa na moje konto, to bardzo mnie to cieszy, bo ciężko pracowałam przez całe życie, (...) więc uważam, że należą mi się te pieniążki.

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Jak kiedyś wyglądała Iwona Pavlović? Metamorfoza Czarnej Mamby

Iwona Pavlović wciąż prężnie działa w polskim przemyśle rozrywkowym. Publiczność co tydzień wyczekuje jej ocen kierowanych w stronę duetów rywalizujących o Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami". Jako sędzia i tancerka słynie z bezkompromisowych, lecz niezwykle sprawiedliwych werdyktów, które mają za zadanie zdopingować uczestników do dalszych postępów na parkiecie.

Jej staż za stołem jurorskim to już ponad 21 lat, ponieważ taneczny format zadebiutował na antenie w kwietniu 2005 roku. Początkowo Pavlović spełniała się w tej roli w stacji TVN, a następnie z równie dużym sukcesem kontynuowała pracę pod szyldem Polsatu. Zaangażowanie w produkcję przyniosło jej ogromną rozpoznawalność i status pełnoprawnej gwiazdy. Z tego powodu wszelkie zmiany w wizerunku jurorki na przestrzeni ponad dwóch dekad są zawsze szeroko komentowane. Pamiętacie ją z tamtych lat? Spójrzcie na archiwalne fotografie.

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Iwona Pavlović wie, co to bieda. Nie było jej stać nawet na porządny obiad!

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