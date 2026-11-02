Ekstraklasa siatkarek dla Netland MKS Kalisz. Kto zawiódł na parkiecie

Zacięta walka w dwóch setach

Zawodniczki obu drużyn rozpoczęły spotkanie od niezwykle wyrównanej rywalizacji punkt za punkt. Na parkiecie od pierwszych minut widoczna była ogromna determinacja z obu stron siatki. Pierwsza partia zakończyła się grą na przewagi, w której ostatecznie lepsze okazały się siatkarki z Kalisza, wygrywając 28:26. Takie otwarcie zwiastowało bardzo długi i wyczerpujący pojedynek.

Druga odsłona meczu wyglądała bardzo podobnie do początkowej fazy tego sportowego widowiska. Obie ekipy nie zamierzały odpuszczać żadnej piłki, co przełożyło się na kolejne przedłużone wymiany. Gospodynie ofiarnie walczyły o każdy zdobyty punkt, licząc na szybkie wyrównanie stanu rywalizacji w całym meczu. Ostatecznie to Netland MKS Kalisz ponownie triumfował po emocjonującej końcówce, zwyciężając 27:25.

Gładkie zwycięstwo w trzeciej partii?

Trzeci set niestety nie przyniósł już tak ogromnych emocji i zaciętej walki na siatkarskim parkiecie. Przewaga psychologiczna wypracowana w poprzednich partiach dodała skrzydeł drużynie gości. Siatkarki Sokół Hagric Mogilno widocznie opadły z sił, co błyskawicznie wykorzystały dobrze dysponowane rywalki. Przyjezdne kontrolowały przebieg tej odsłony od samego początku, pewnie wygrywając ją wynikiem 25:17.

W kadrze zespołu gospodarzy zaprezentowały się kibicom między innymi Aleksandra Cygan, Karolina Drużkowska oraz Melis Durul. Rolę libero w ekipie z Mogilna pełniła Magda Kubas. Zwycięski zespół z Kalisza reprezentowały na boisku między innymi Sonia Kubacka, Zuzanna Kuligowska, Anna Lewandowska oraz Jelena Vulin. Całe spotkanie zakończyło się pewnym triumfem gości w stosunku setów 3:0.