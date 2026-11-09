Reprezentacja Polski koszykarzy ogłosiła skład. Kto zagra w kluczowych starciach?

Jak wygląda kadra na najbliższe mecze?

W ogłoszonym składzie znalazł się powracający do drużyny narodowej Jerrick Harding. Koszykarz Turk Telekom Ankara zastąpił w kadrze Jordana Loyda z zespołu Anadolu Efes Stambuł. Wśród powołanych zawodników jest także debiutujący dwudziestojednoletni Krzysztof Kempa. Zawodnik Dzików Warszawa otrzymał szansę po świetnych występach w polskiej ekstraklasie koszykówki.

W drużynie znaleźli się wszyscy podstawowi gracze z dotychczasowych spotkań eliminacyjnych. Kapitanem zespołu pozostaje doświadczony Mateusz Ponitka, a obok niego wystąpi trzydziestosiedmioletni rozgrywający Kamil Łączyński. Powołanie otrzymał również Igor Milicić junior grający na zapleczu amerykańskiej ligi. W składzie ponownie zabrakło występującego w Stanach Zjednoczonych Jeremy'ego Sochana.

- Mamy dobrą pozycję, ale niczego jeszcze nie wywalczyliśmy. Teraz liczy się to, jak wykorzystamy czas na zgrupowaniu i jak będziemy gotowi na pierwszy mecz. Chcemy grać naszą koszykówkę i narzucać styl gry, który jest w naszym DNA. Każdy zawodnik musi wiedzieć, czego od niego potrzebuje drużyna. Chorwacja ma dużo jakości i musimy być skoncentrowani przez całe spotkanie. Gramy u siebie i chcemy, żeby było to widać od pierwszej minuty. Liczymy na kibiców w Gliwicach — powiedział trener Milić, cytowany na stronie PZKosz.

Jakie są szanse Polaków na awans?

Polacy rozegrają spotkanie z Chorwacją w Gliwicach pod koniec listopada bieżącego roku. Trzy dni później zmierzą się we Frankfurcie nad Menem z bardzo wymagającym zespołem z Niemiec. Reprezentacja ma obecnie znakomity bilans siedmiu zwycięstw i jednej porażki w trwających eliminacjach. Taki sam doskonały wynik posiadają aktualni mistrzowie świata Niemcy oraz reprezentacja Chorwacji.

Nasz zespół ma ogromne szanse na trzeci w historii występ na turnieju mistrzostw świata. Biało-czerwoni mają trzy zwycięstwa przewagi nad drużyną Łotwy walczącą wciąż o wyjście z grupy. Awans na nadchodzące zawody w Katarze wywalczą ostatecznie po trzy najlepsze drużyny z każdej grupy. W poprzednich mistrzowskich turniejach Polacy zajęli piąte miejsce w Urugwaju oraz ósme w Chinach.