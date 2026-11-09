Wymiana murawy na Enea Stadionie. Kiedy Lech Poznań zagra na nowej płycie?

Trzecia wymiana murawy w tym roku

W poniedziałek rozpoczęto usuwanie dotychczasowej płyty boiska na poznańskim obiekcie. Częsta wymiana murawy wynika ze specyficznej konstrukcji stadionu, która bardzo mocno ogranicza dopływ promieni słonecznych oraz utrudnia naturalną cyrkulację powietrza. W tym roku nowa trawa była już układana w marcu, a następnie w czerwcu po zakończeniu dużych wydarzeń muzycznych, w tym koncertów Sanah i Dawida Podsiadły.

Po usunięciu starej warstwy nastąpi dokładne przygotowanie podłoża pod ułożenie trawy z rolek. Tym razem nowa murawa przyjedzie do Poznania z Niemiec, a za realizację zlecenia odpowiada firma SIS Pitches. Jest to globalny lider zajmujący się projektowaniem, produkcją i montażem nawierzchni sportowych, obsługujący obiekty przeznaczone do piłki nożnej, rugby czy lekkiej atletyki.

Kiedy Lech Poznań rozegra kolejny mecz?

Wykonawca ma komfortowe warunki do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych. Trwająca obecnie dwutygodniowa przerwa w ligowych rozgrywkach sprawia, że płyta boiska będzie w pełni gotowa do pierwszego użycia już w przyszłym tygodniu. Nowa trawa zyska optymalny czas na ukorzenienie się i adaptację przed powrotem drużyny do rywalizacji o ligowe punkty.

Kibice zobaczą swoich ulubieńców na zmodernizowanym placu gry dopiero 29 listopada w starciu przeciwko Pogoni Szczecin. Szacunkowy koszt tego skomplikowanego przedsięwzięcia wynosi około 700-800 tysięcy złotych i stanowi stały punkt w kalendarzu wydatków związanych z profesjonalnym utrzymaniem poznańskiej areny na poziomie wymaganym przez władze ligi.