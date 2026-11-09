Poważny wypadek w domu i operacja! Dramat znanego skoczka przed Pucharem Świata

Reprezentant Austrii w skokach narciarskich Jonas Schuster musiał poddać się operacji, co wyklucza go z występów w Pucharze Świata.

Zaledwie dwa tygodnie przed startem nowej edycji cyklu 23-letni zawodnik doznał urazu podczas wypadku w domu.

Przedstawiciele Austriackiego Związku Narciarskiego przekazali w komunikacie: „Czeka go dłuższa przerwa, ale powrót w tym sezonie jest możliwy”.

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Jonas Schuster kontuzjowany przed Pucharem Świata. Skoczek miał wypadek w domu

Z każdym dniem rośnie napięcie przed inauguracją zmagań w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Zarówno fani, jak i komentatorzy typują faworytów do zdobycia Kryształowej Kuli, a zmagania w nowym sezonie ruszą już 20 listopada w Lillehammer. W gronie zawodników mogących sprawić niespodziankę w ścisłej czołówce wymieniany był reprezentant Austrii Jonas Schuster. Skoczek ma za sobą udaną zimę, podczas której zadomowił się w elicie, stanął na podium w Kulm i ostatecznie uplasował się na 18. pozycji w klasyfikacji generalnej. Do tych sukcesów dołożył także wywalczony w październiku tytuł letniego mistrza Austrii, kiedy to na obiektach w Stams okazał się lepszy od wszystkich liderów tej najsilniejszej kadry w całej stawce.

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Pech dopadł zawodnika na dwa tygodnie przed pierwszymi zawodami, gdyż syn słynnego szkoleniowca Wernera Schustera uległ domowemu wypadkowi i trafił na stół operacyjny. Oficjalne oświadczenie w sprawie niefortunnego urazu austriackiego skoczka wydał tamtejszy związek narciarski.

Niestety, tuż przed rozpoczęciem Pucharu Świata są złe wieści: Jonas Schuster złamał lewe śródstopie w wyniku wypadku w domu i w niedzielę przeszedł operację. W tej chwili czeka go dłuższa przerwa, ale powrót jeszcze w tym sezonie jest możliwy. Drogi Jonasie, teraz najważniejsze jest, żebyś w pełni doszedł do zdrowia, a potem znów przyjdzie czas na walkę! Życzymy ci szybkiego powrotu do zdrowia

- taki komunikat opublikowano w poniedziałek, 9 listopada, między innymi na profilach społecznościowych należących do austriackiego związku. Słowa otuchy skierowali do kontuzjowanego zawodnika nie tylko koledzy ze skoczni, w tym Naoki Nakamura, ale również utytułowani reprezentanci Austrii w narciarstwie alpejskim z Niną Ortlieb na czele.

Inaugurację nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich zaplanowano na 20 listopada w norweskim Lillehammer, natomiast finałowe zawody odbędą się 21 marca w słoweńskiej Planicy.