Jannik Sinner nie wystąpi w najbliższej edycji wielkoszlemowego turnieju Australian Open, który rozpocznie się 17 stycznia w Melbourne. Włoski tenisista we wtorek przeszedł operację prawego kolana w Finlandii. Zawodnik triumfował w tej imprezie w 2024 i 2025 roku.

Dyrektor generalny Tennis Australia, Andrew Abdo, wydał oświadczenie dla agencji AFP. „Jesteśmy w stałym kontakcie z ekipą Jannika, która nam potwierdziła, że nie dołączy on do nas w Australian Open w styczniu po niedawnej operacji” – poinformował działacz.

Koniec sezonu i przedłużająca się rehabilitacja Włocha

Dwadzieścia pięć lat liczący tenisista pauzuje od połowy lipca, kiedy to odniósł zwycięstwo w finale Wimbledonu nad obecnym liderem rankingu ATP, Niemcem Alexandrem Zverevem. Przyczyną przerwy było schorzenie ścięgna w prawym kolanie oraz stan zapalny pasma biodrowo-piszczelowego. Były lider światowego rankingu początkowo poddał się leczeniu zachowawczemu po konsultacjach z kilkoma specjalistami. Powrót do rywalizacji wielokrotnie przekładano, a na początku października ogłoszono zakończenie tegorocznego sezonu.

Operację Sinner określił w osobnym oświadczeniu jako „drobny zabieg mający na celu poprawę stanu mojego pasma biodrowo-piszczelowego”, które uprzednio uległo wydłużeniu. Zawodnik nie wskazał konkretnej daty powrotu na kort.

„Bardzo tęsknię za kortami i teraz rozpocznę proces rekonwalescencji z moim zespołem” – przekazał sportowiec we wtorek.

Tymczasem specjaliści szacują, że Włoch na powrót do rywalizacji będzie musiał poczekać kolejne trzy do czterech miesięcy. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że w ostatnich tygodniach gracz przeszedł również zabieg całkowitego usunięcia migdałków podniebiennych wraz z torebką i w konsekwencji znacznie schudł.