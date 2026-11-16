Wyjmij z kuchennej szafki i wlej do kretowiska. Kret wyniesie się w mgnieniu oka. Humanitarny sposób na pozbycie się kreta z ogrodu

Krety, choć są pożyteczne dla ekosystemu, ich aktywność w ogrodzie, taka jak kopce i tunele, może niszczyć trawniki i rabaty.

Jednym z domowych i humanitarnych sposobów na odstraszenie kretów jest użycie octu spożywczego, którego intensywny zapach ma je zniechęcać do przebywania w danym miejscu.

Należy jednak stosować ocet ostrożnie, aby nie zaszkodzić roślinom, a także rozważyć inne metody odstraszania, takie jak odstraszacze wibracyjne, siatki przeciw kretom czy sadzenie aksamitek.

Kret nie jest typowym szkodnikiem, który żywi się warzywami czy korzeniami roślin. Wręcz przeciwnie, zjada między innymi pędraki, larwy owadów i inne bezkręgowce, pomagając ograniczać ich liczebność. Problem pojawia się wtedy, gdy zaczyna intensywnie drążyć tunele pod trawnikiem. Wówczas na powierzchni pojawiają się charakterystyczne kopczyki, a ziemia wokół roślin może zostać naruszona.

Wlej odrobinę do otworu w kretowisku, a kret ucieknie gdzie pieprz rośnie

Jednym z domowych sposobów, o których często wspominają ogrodnicy, jest ocet spożywczy. Jego charakterystyczny, intensywny zapach ma działać odstraszająco na krety, które mają dobrze rozwinięty zmysł węchu. Zwierzę może uznać taki zapach za nieprzyjemny i przenieść swoją aktywność w inne miejsce. Warto jednak zachować zdrowy rozsądek. Ocet wlany bezpośrednio do ziemi może zaszkodzić roślinom i organizmom glebowym. Dlatego warto sprawdzić, czy w pobliżu kretowiska nie znajdują się rośliny.

Łatwa pielęgnacja trawnika - wybieramy narzędzia

Jak humanitarnie zniechęcić kreta do kopania?

Oprócz tego domowego sposobu można także zastosować odstraszacze emitujące delikatne drgania, które mają zniechęcać krety do przebywania w danym miejscu. Pomocne bywa również regularne usuwanie kopczyków i zabezpieczenie trawnika specjalną siatką przeciw kretom podczas jego zakładania. Niektórzy ogrodnicy sadzą także aksamitki lub czosnek, licząc na ich intensywny zapach. Trzeba jednak pamiętać, że skuteczność takich rozwiązań nie jest gwarantowana.

Piękny ogród bez krzywdzenia zwierząt

Kret może być uciążliwym lokatorem, ale nie musi oznaczać ogrodniczej katastrofy. Zanim zdecydujemy się na radykalne działania, warto wypróbować łagodne sposoby odstraszania. Dzięki temu można zadbać o wygląd trawnika, a jednocześnie niepotrzebnie nie szkodzić pożytecznemu mieszkańcowi ogrodu.

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