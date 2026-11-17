Kradzież biżuterii w centrum handlowym w Bydgoszczy

Do zdarzenia doszło około godziny 18:30 w jednym z centrów handlowych przy ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Policjant z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Bydgoszczy przebywał tam w czasie wolnym od służby. Usłyszał krzyk kobiety: „Złodziej!”, która biegła za młodym mężczyzną. Funkcjonariusz ruszył za uciekającym, przedstawił się jako policjant i wezwał go do zatrzymania.

Zatrzymanie 18-latka w Bydgoszczy. Odzyskano biżuterię wartą ponad 22 tys. zł

Po krótkim pościgu policjant obezwładnił mężczyznę. Mężczyzna trzymał łańcuszki, które, jak później potwierdzono, pochodziły ze sklepu jubilerskiego znajdującego się w centrum handlowym. Ich wartość oszacowano na ponad 22 tys. zł. Na miejsce przybyli pracownicy ochrony oraz kierownik sklepu, który rozpoznał skradzioną biżuterię. 18-latka przekazano patrolowi z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo.

Dwa zarzuty kradzieży biżuterii wartej blisko 40 tys. zł

W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że tego samego dnia, kilka godzin wcześniej, 18-latek miał dokonać kolejnej kradzieży łańcuszków. Do tego zdarzenia doszło w innej galerii handlowej, w sklepie należącym do tej samej sieci jubilerskiej. Skradziona biżuteria była warta blisko 17 tys. zł. Przedmiotów nie odzyskano. Policjanci przedstawili mu dwa zarzuty kradzieży biżuterii o łącznej wartości blisko 40 tys. zł.

Kradzież markowych kurtek w Bydgoszczy. 18-latka zatrzymał policjant po służbie

Tydzień wcześniej 18-latka zatrzymał inny policjant z Bydgoszczy, również w czasie wolnym od służby. Mężczyzna miał wówczas ukraść markowe kurtki warte blisko 10 tys. zł. O tym zdarzeniu informowała wcześniej bydgoska policja.

Źródło: Policja.pl