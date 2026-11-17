Maria Prokop dostała pracę w Polsacie. Zadebiutuje po głośnym rozwodzie

Trwający ponad dwie dekady związek Marcina Prokopa przeszedł do historii. Przez lata relacja dziennikarza z Marią Prokop była stawiana za wzór w rodzimym show-biznesie, dlatego ich kwietniowy komunikat wywołał spore zaskoczenie. Para wydała wówczas wspólne oświadczenie informujące o rozwodzie, podkreślając jednocześnie, że decyzję podjęto w całkowicie przyjaznej atmosferze.

Historia ich znajomości sięga 2003 roku, kiedy to spotkali się na przyjęciu u wspólnych przyjaciół i niemal błyskawicznie narodziło się między nimi uczucie. Choć Marcin i Maria Prokopowie zdecydowali się na kilka wspólnych rozmów z dziennikarzami, to konsekwentnie chronili swoją prywatność przed mediami i unikali bywania na oficjalnych imprezach branżowych.

Teraz Maria Prokop dynamicznie buduje własną pozycję na rynku telewizyjnym. Przed kilkoma miesiącami przyjęła ofertę współpracy ze stacją Polsat. Już wiosną przyszłego roku widzowie zobaczą ją na ekranie, gdyż zadebiutuje jako gospodyni programu "Wielka miłość w małym mieście".

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QUIZ. Telewizyjne hity lat 90. TVP, Polsat, TVN. Dopasuj program do stacji. Randka w ciemno, Idź na całość, Śmiechu warte Pytanie 1 z 18 Program "Randka w ciemno" emitowany był w telewizji: TVP Polsat TVN Następne pytanie

Maria Prokop w skąpym bikini. Była żona Marcina Prokopa zachwyca formą

Choć dotychczas Maria Prokop trzymała się z daleka od blasku fleszy, równolegle z sukcesami rozwijała swoje zasięgi w internecie, gromadząc na Instagramie ponad 104 tysiące obserwatorów. Dawniej spełniała się zawodowo w branży marketingowej, natomiast obecnie pracuje jako trenerka jogi. Swoją wiedzą dzieli się nie tylko w sieci, ale też podczas regularnych zajęć oraz dłuższych warsztatów.

Świeżo upieczona prezenterka dzieli swoją codzienność pomiędzy Polskę a Teneryfę, na której zainwestowała w zakup mieszkań. Jej profil na Instagramie obfituje w fotografie wykonywane w malowniczych plenerach. Dzięki systematycznym ćwiczeniom była żona Marcina Prokopa cieszy się nienaganną i wysportowaną sylwetką.

We wtorek opublikowała dla swoich fanów nowe ujęcie wykonane bezpośrednio na plaży. Fotografia przedstawia instruktorkę jogi w promieniach zachodzącego słońca. Pozująca na zdjęciu Maria Prokop założyła kuse bikini, które dokładnie wyeksponowało jej wyćwiczoną figurę.

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