Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski świętują pierwszą rocznicę ślubu. Kiedy to zleciało?!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski świętują rok małżeństwa

Dokładnie 25 października 2025 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski sformalizowali swój związek. Ich uroczystość od samego początku wyróżniała się nietypową oprawą. Para zdecydowała się bowiem na ślub cywilny zorganizowany bezpośrednio w obiekcie hotelowym, gdzie później odbyło się huczne wesele. Na miejscu zjawiło się ponad stu zaproszonych gości, którzy bawili się na parkiecie aż do wczesnych godzin porannych. Zakochani nie mogli przysiąc sobie miłości i wierności przed Bogiem, bo Kasia zrobiła to wcześniej z Marcinem Hakielem.

Rok po ślubie małżonkowie niezmiennie cieszą się ogromnym szczęściem u swojego boku. Swoją pierwszą rocznicę ślubu para postanowiła uczcić w słonecznej Hiszpanii.

Choć nasza rocznica przypada dopiero jutro, świętowanie zaczęliśmy już dziś! Wyruszyliśmy w piękną, rocznicową podróż do Sewilli, by celebrować ten wyjątkowy czas razem - napisała zachwycona Cichopek na swoim instagramowym profilu.

Aktorka opublikowała również krótki materiał wideo, do którego dołączyła wymowny opis.

Gratulacje! To już rok! Jesteście świetnym małżeństwem!

Tak wyglądała rocznicowa podróż Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Dobę po jubileuszu Katarzyna Cichopek zdecydowała się na podsumowanie romantycznej eskapady z mężem. Udostępniła serię fotografii, zdradzając, że dni upływały im na wspólnym zwiedzaniu, a wieczory poświęcali na randkowanie. Na opublikowanych kadrach prezenterka prezentuje się naprzemiennie w wygodnych, sportowych stylizacjach podczas spacerów oraz w eleganckich szpilkach. Dopisała im doskonała aura, a sama gwiazda nie kryła zachwytu nad udanym wyjazdem.

Sewilla w kilku kadrach… Miasto pełne słońca, kolorów, pięknej architektury i wyjątkowego klimatu. Wspomnienia, do których będę wracać z uśmiechem.

Robi wrażenie?

Agnieszka Hyży była gościem na ślubie Cichopek. Zdementowała plotkę o zmianie nazwiska