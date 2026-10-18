Natalia Kukulska w "Tańcu z Gwiazdami"! To będzie jeden z najdroższych odcinków

Natalia Kukulska w niedzielę, 18 października 2026 r. odwiedziła studio "Halo, tu Polsat", gdzie opowiedziała o swoim udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Niestety, artystka nie pojawi się na parkiecie w roli uczestniczki, ale zadba o muzyczną oprawę wyjątkowego wieczoru. Podczas Disney Night wykona piosenkę "Ani słowa" z filmu "Herkules".

Przez lata byłam namawiana, żeby zatańczyć, ale dałam się już dwukrotnie namówić, żeby zaśpiewać. Dzisiaj będzie Disney Night, także bardzo serdecznie zapraszam państwa do oglądania. Utwory z Disneya są przepiękne, baśniowe. Kocham bajki Disneya

- opowiedziała gwiazda.

Natalia Kukulska ma co świętować!

2026 rok jest dla Natalii Kukulskiej wyjątkowy. Piosenkarka obchodzi 50. urodziny, 40-lecie debiutu oraz 30-lecie premiery albumu "Światło". To trzy ważne okazje, które przypominają o jej wieloletniej obecności na polskiej scenie muzycznej.

Kukulska rozpoczęła karierę jako dziecko i przez kolejne lata rozwijała się jako wokalistka, zdobywając własne miejsce w polskiej muzyce. Jej udział w "Tańcu z Gwiazdami" będzie okazją, by usłyszeć ją w repertuarze związanym z jedną z najbardziej rozpoznawalnych wytwórni filmów animowanych.

140 tys. zł na same kostiumy w "Tańcu z Gwiazdami"!

Tegoroczna "Disney Night" ma być wyjątkowa nie tylko za sprawą muzycznych gości. Jak dowiedział się "Fakt", na stroje dla tańczących par wydano blisko 140 tys. zł! Za kostiumy odpowiada Martyna Łach, kostiumografka programu.

Kreacje nawiązują do postaci i historii znanych z takich produkcji jak "Król Lew", "Kraina Lodu", "Piękna i Bestia", "Śpiąca Królewna", "Tarzan", "Śnieżka", "Księga Dżungli" i "Ratatuj". Przygotowanie strojów wymagało połączenia bajkowej estetyki z potrzebami konkretnych choreografii. Suknia do walca ma przywoływać skojarzenia z filmem "Ratatuj", a kostiumy księżniczki i księcia muszą sprawdzić się podczas tańca współczesnego.

Kto zatańczy do piosenki Kukulskiej?

W niedzielnym odcinku na parkiecie zobaczymy osiem par walczących o Kryształową Kulę. Zwycięzca otrzyma 200 tys. zł, a jego taneczny partner lub partnerka - 100 tys. zł. Występ Natalii Kukulskiej będzie jedną z dodatkowych atrakcji wieczoru, który połączy taneczne emocje z muzyką z kultowych filmów Disneya.

W rywalizacji o Kryształową Kulę oraz 200 tys. zł dla gwiazdy i 100 tys. zł dla tancerza do piosenek z filmów Disney'a zatańczą:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka (para nr 1)

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz (para nr 2)

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś (para nr 3)

Helena Englert i Roman Osadchiy (para nr 4)

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta (para nr 5)

Dominik Rupiński i Estelle Francois (para nr 7)

Dominik Staruj i Magdalena Tarnowska (para nr 11)

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz (para nr 12)

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