Tomasz Marciniak z Kabaretu Nowaki zrobił sobie przerwę. Problemy zdrowotne satyryka

Początek bieżącego roku przyniósł bardzo niepokojące wieści dla sympatyków Kabaretu Nowaki. Dokładnie 13 stycznia na oficjalnym facebookowym profilu formacji opublikowano wspólne zdjęcie ekipy, któremu towarzyszył komunikat informujący o czasowym zawieszeniu aktywności scenicznej przez Tomasza Marciniaka. Decyzja podyktowana była koniecznością natychmiastowego skupienia się satyryka na własnym zdrowiu.

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Kochani! Nowy rok, nowe wyzwania. I my przed takim stanęliśmy. Przez jakiś czas Tomka nie będzie z nami - musi teraz na chwilę zwolnić i zadbać o zdrowie. W tym czasie na scenie towarzyszyć nam będzie Szymek Łątkowski - gość, któremu ufamy w pełni! Wiemy, że możemy liczyć na Waszą wyrozumiałość i dobre myśli! Tomciu! Kochamy Cię! Wracaj szybko!

Mimo absencji jednego z członków, formacja nie zawiesiła działalności i cały czas występowała przed publicznością. Członkowie grupy nieustannie dodawali koledze otuchy podczas jego rekonwalescencji. W połowie października w mediach społecznościowych opublikowano specjalny wpis z okazji urodzin komika, w którym przyjaciele ze sceny przekazali mu najserdeczniejsze życzenia.

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Kolejna wiosna, znaczy się jesień. Tomciu, urodzinowych supermocy! Spełniania rzeczy i radości na co dzień. No i tego zdrowia, żeby nie brakło… 100 Lat Super-Tomciu! Kochamy Cię!!!

Niedługo po opublikowaniu urodzinowych powinszowań, niemal równo dziewięć miesięcy od momentu ogłoszenia przymusowej pauzy, Tomasz Marciniak sprawił ogromną niespodziankę swoim wielbicielom i ponownie zasilił szeregi znanego kabaretu.

Tomasz Marciniak wraca na scenę. Koszulka członka Kabaretu Nowaki zwraca uwagę

Krótko po dacie urodzin satyryka na facebookowym fanpage'u zespołu udostępniono fotografie oraz doskonałe informacje, na które miłośnicy formacji czekali od bardzo długiego czasu.

W końcu w komplecie. Wrocileeeeeeeeeeem.

Na udostępnionym kadrze widać uśmiechniętego artystę w towarzystwie reszty kabaretowej ekipy, który w swoim stylu stroi żartobliwe miny. Komik nie zdradził wprost szczegółów swojej dolegliwości, jednak ogromną uwagę internautów przykuł jego ubiór. Miał na sobie T-shirt z logotypem Fundacji Cancer Fighters, wspierającej dzieci i dorosłych walczących z rakiem. Organizacja zyskała ogromny rozgłos dzięki internetowej zbiórce pieniędzy na leczenie onkologiczne, zorganizowanej podczas kilkudniowej transmisji na żywo przez twórcę znanego jako Łatwogang. Sympatycy błyskawicznie zareagowali na powrót satyryka, zalewając profil setkami ciepłych słów, żartów i wyrazów ulgi, co dobitnie świadczy o tym, jak bardzo tęskniono za jego obecnością.

"Panie Tomku, tak dobrze Pana widzieć. Zdrowia dla Was wszystkich! Bądźcie już zawsze w komplecie", "Cudownie. Proszę więcej takich numerów nie robić", "Mój najlepszy kabaret, Nowaki - jedna dziewczyna i dwa chłopaki", "Zwycięskiego składu się nie zmienia, duuużo zdróweczka", "Bardzo się cieszę. Brakowało tu Pana. Mam nadzieję, że już wszystko w porządku", "Miło widzieć, wszystkiego dobrego i pozdrawiam całą ekipę", "Krystyna pewnie się stęskniła, już teraz się Pan od niej nie opędzi", "Fantastyczna wiadomość", "Dużo, dużo zdrówka, brakowało Pana do kompletu, jesteście wspaniali".

Zespół Kabaret Nowaki od lat bawi polską publiczność, a jego stały skład tworzą niezmiennie trzy osoby: Adrianna Borek, Kamil Piróg oraz Tomasz Marciniak.

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