Ekstraklasa. Zagłębie Lubin pokonało Jagiellonię Białystok 1:0

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-18 17:14

W meczu piłkarskiej Ekstraklasy rozegranym w Lubinie miejscowe KGHM Zagłębie Lubin pokonało Jagiellonię Białystok 1:0. O zwycięstwie zadecydowała bramka z rzutu karnego w drugiej połowie spotkania.

Piłkarz w pomarańczowym stroju kopie piłkę z rzutu karnego w stronę bramkarza. O meczu Ekstraklasy przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Piłkarz strzela na bramkę podczas meczu na stadionie wypełnionym kibicami.

Zwycięstwo Zagłębia

W Lubinie odbył się mecz najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej. KGHM Zagłębie Lubin zmierzyło się z Jagiellonią Białystok. Po wyrównanej pierwszej połowie, która zakończyła się bezbramkowym remisem, kibice zgromadzeni na trybunach musieli poczekać na emocje do drugiej odsłony.

Kluczowy moment spotkania miał miejsce w 77. minucie. Sebastian Kerk pewnie wykorzystał rzut karny, zapewniając swojej drużynie komplet punktów. Arbiter Jarosław Przybył pokazał cztery żółte kartki w tym meczu.

Składy i kartki w meczu

Żółtymi kartonami w zespole gospodarzy ukarani zostali Mateusz Grzybek, Jakub Sypek i David Colina. W drużynie z Białegostoku napomnienie otrzymał Bernardo Vital. Spotkanie oglądało z trybun 6 627 widzów.

W zespole Zagłębia wystąpili m.in. Zlatan Alomerović, Damian Dąbrowski i Marcel Reguła. Barw Jagiellonii bronili natomiast Sławomir Abramowicz, Taras Romańczuk czy Jesus Imaz.

ROLKI