Ekstraklasa. Zagłębie Lubin pokonało Jagiellonię Białystok 1:0

Zwycięstwo Zagłębia

W Lubinie odbył się mecz najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej. KGHM Zagłębie Lubin zmierzyło się z Jagiellonią Białystok. Po wyrównanej pierwszej połowie, która zakończyła się bezbramkowym remisem, kibice zgromadzeni na trybunach musieli poczekać na emocje do drugiej odsłony.

Kluczowy moment spotkania miał miejsce w 77. minucie. Sebastian Kerk pewnie wykorzystał rzut karny, zapewniając swojej drużynie komplet punktów. Arbiter Jarosław Przybył pokazał cztery żółte kartki w tym meczu.

Składy i kartki w meczu

Żółtymi kartonami w zespole gospodarzy ukarani zostali Mateusz Grzybek, Jakub Sypek i David Colina. W drużynie z Białegostoku napomnienie otrzymał Bernardo Vital. Spotkanie oglądało z trybun 6 627 widzów.

W zespole Zagłębia wystąpili m.in. Zlatan Alomerović, Damian Dąbrowski i Marcel Reguła. Barw Jagiellonii bronili natomiast Sławomir Abramowicz, Taras Romańczuk czy Jesus Imaz.