Marek Kondrat wrócił na ekran po 20 latach. Ile zarobił w nowej "Lalce"?

W 2007 r. Marek Kondrat zadeklarował definitywne wycofanie się z zawodu aktorskiego. Tłumaczył to wypaleniem zawodowym. Od tamtej pory skupił się na prowadzeniu własnego biznesu i życiu prywatnym. Przed kamerą pojawiał się wyłącznie w spotach reklamowych. Przez niemal dwie dekady wydawało się, że jego decyzja jest nieodwracalna, jednak niespodziewanie zmienił zdanie.

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Aktor przerwał wieloletnią milczenie dla nowej filmowej adaptacji „Lalki” Bolesława Prusa. Marek Kondrat zdecydował się zagrać postać Ignacego Rzeckiego. Wybór nie był podyktowany wyłącznie atrakcyjnością propozycji. Aktor wielokrotnie wspominał o swoim szczególnym stosunku do tego dzieła. Kluczowy był tu również wątek rodzinny – w kultowej, wyreżyserowanej przez Wojciecha Jerzego Hasa ekranizacji z 1968 r., wystąpił jego ojciec, Tadeusz Kondrat. Zagrał tam Henryka Szlangbauma.

Nowa "Lalka" to produkcja z gigantycznym budżetem

Najnowsza wizja słynnej powieści budzi emocje nie tylko plejadą znanych nazwisk, ale też skalą finansową przedsięwzięcia. Według pojawiających się w mediach doniesień, koszty wyprodukowania filmu oscylowały wokół 63 milionów złotych, choć niektóre szacunki mówią nawet o 80 milionach złotych. Czyni to nową „Lalkę” jedną z najdroższych krajowych produkcji zrealizowanych po 1989 r.

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Twórcy zaangażowali do projektu kilkudziesięciu aktorów o ugruntowanej pozycji. Film określany jest mianem jednego z najbardziej gwiazdorskich przedsięwzięć w dziejach rodzimej kinematografii. Warto podkreślić, że obraz sfinansowano z pominięciem dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Producenci musieli zabezpieczyć niezbędne środki we własnym zakresie.

Marek Kondrat zarobił fortunę za rolę Rzeckiego?

Ogromne zainteresowanie filmem naturalnie pociąga za sobą pytania o finansowe apanaże obsady. W centrum uwagi znajduje się wynagrodzenie Marka Kondrata za przełamanie długoletniej aktorskiej absencji. Oficjalne dane dotyczące wysokości jego honorarium za kreację Ignacego Rzeckiego pozostają tajemnicą.

Jak ustalił tygodnik „Życie na Gorąco”, przelew na konto aktora mógł opiewać na kwotę z sześcioma zerami. Te rewelacje nie znalazły jednak oficjalnego potwierdzenia. Trudno też z całą pewnością stwierdzić, czy gaża Kondrata należała do najwyższych wśród całej ekipy aktorskiej zaangażowanej w projekt.

Nowa "Lalka" z Markiem Kondratem to hit kinowy

Sama produkcja notuje znakomite wyniki w kinach. Według zestawień Box Office Report, po zaledwie dziewięciu dniach dystrybucji, sprzedano milion biletów. Obecnie frekwencja zbliża się do pułapu 1,4 miliona widzów. Czas pokaże, czy uda się jej zagrozić rekordowi frekwencyjnemu ustanowionemu przez „Ogniem i mieczem”, które zgromadziło ponad 7 milionów odbiorców.

Niewątpliwie to właśnie powrót na wielki ekran Marka Kondrata jest jednym z najsilniejszych magnesów przyciągających publiczność do kin. Rola Ignacego Rzeckiego z pewnością jeszcze długo będzie przedmiotem dyskusji i kolejnych doniesień.

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"Idziemy za Prusem". Filmowa "Lalka" mogła być serialem? Producent ujawnia szczegóły | Wywiady ESKA

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