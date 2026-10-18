Krzysztof Ibisz z młodszą o 27 lat żoną na gali. Tak zaprezentowali się na czerwonym dywanie

Związek Krzysztofa Ibisza i Joanny Kudzbalskiej. On ma 61 lat, a ona 34

Krzysztof Ibisz, będący główną twarzą telewizji Polsat, od kilku lat układa sobie życie z młodszą o 27 lat Joanną. Początkowo para nie obnosiła się ze swoim uczuciem i unikała blasku fleszy. Obecnie jednak nie ukrywają swojej miłości przed światem. Wspólnie doczekali się już potomstwa, a znany dziennikarz wielokrotnie dawał do zrozumienia, że to właśnie domowe ognisko stanowi dla niego absolutny priorytet.

Ich drogi skrzyżowały się w okolicach 2020 roku, gdy 28-letnia Joanna Kudzbalska, rozpoznawalna dzięki udziałowi w formacie "Top Model", pracowała jako lekarka. Prezenter miał już za sobą dwa małżeństwa i dorosłe pociechy. Przez długi czas zakochani bardzo rygorystycznie chronili swoją prywatność. Sytuacja uległa zmianie w marcu 2021 roku, kiedy do mediów przedostała się informacja o ich zaręczynach. Ceremonia zaślubin odbyła się zaledwie kilka miesięcy później, w sierpniu, i do samego końca pozostawała utrzymywana w ścisłej tajemnicy.

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Gwiazdorska rodzina wkrótce doczekała się powiększenia. W 2022 roku małżeństwo powitało na świecie swojego pierwszego syna, któremu nadano imię Borys, a pod koniec 2024 roku, w listopadzie, dołączyła do niego dziewczynka - Mia Helena. Prezenter Polsatu ma również dwóch starszych synów ze swoich wcześniejszych relacji, czyli Maksymiliana oraz Vincenta. Tym samym Ibisz jest obecnie ojcem łącznie czworga dzieci.

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Krzysztof Ibisz odebrał statuetkę na gali Gwiazdy Dobroczynności w towarzystwie żony

Dziennikarz gościł 17 października na uroczystej gali Gwiazdy Dobroczynności, gdzie odebrał statuetkę w kategorii Ambasadorzy Społecznego Zaangażowania. Jego sukces z pewnością napawał dumą ukochaną żonę. Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej części wydarzenia para chętnie stawała przed obiektywami aparatów na czerwonym dywanie.

Ibisz zaprezentował się w bardzo eleganckim czarnym stroju z błyszczącymi klapami, do którego dobrał białą koszulę i muchę. Jego partnerka postawiła na skromny, lecz niesłychanie stylowy ubiór - długą suknię w odcieniu oliwkowej zieleni z wyraźnie zaznaczoną linią ramion, a całość uzupełniła butami w niemal identycznym kolorze.

Małżeństwo nie uciekało przed obiektywami fotoreporterów. Zakochani posyłali radosne uśmiechy i przez cały wieczór nie odstępowali siebie na krok, celebrując to wyjątkowe wyróżnienie.

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