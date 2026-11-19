Natalia Kukulska opowiada o swoich planach przed pięćdziesiątymi urodzinami

W życiu Natalii Kukulskiej nadszedł niezwykle istotny okres. Piosenkarka zbliża się do okrągłych urodzin, a równolegle obchodzi 30-lecie pracy artystycznej oraz 40 lat od swojego dziecięcego debiutu. Gwiazda nie zamierza jednak skupiać się na podsumowaniach czy odpoczynku, lecz patrzy w przyszłość. W rozmowie z „Super Expressem” otwarcie zadeklarowała, że nadchodząca pięćdziesiątka w ogóle nie budzi w niej strachu.

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Ja się nie boję pięćdziesiątki. Korzystam z życia i właściwie świętuję na całego. To naprawdę wspaniały rok. Przyszły również zapowiada się intensywnie, więc jeśli ktoś myśli, że z okazji pięćdziesiątki miałabym zwolnić, to u mnie będzie wręcz przeciwnie. Mam mnóstwo fantastycznych planów.

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Głównym punktem obecnych obchodów tych wyjątkowych rocznic stała się trasa koncertowa pod hasłem „Czy ona jest taka jak ja?”. Wokalistka wyznała, że z początku sceptycznie podchodziła do takiej formy celebrowania jubileuszu. Ostatecznie do tego pomysłu przekonała ją menedżerka oraz przyjaciółka. Obecnie piosenkarka otwarcie mówi, że te występy dają jej ogromne poczucie spełnienia.

Natalia Kukulska spotyka się z fanami po prawie trzygodzinnych koncertach

W wywiadzie dla „Super Expressu” Natalia Kukulska poruszyła także temat swoich więzi ze słuchaczami. Chociaż jej występy łącznie z bisami trwają aż dwie godziny i 50 minut, zejście ze sceny nie oznacza dla niej końca interakcji z widownią. Wokalistka zawsze znajduje czas na rozmowę, wysłuchanie opowieści fanów oraz podziękowanie im za przybycie. Wielu z nich dociera na te wydarzenia z najdalszych regionów Polski, a nierzadko również z innych krajów.

Nawet po tak wyczerpującym koncercie chcę jeszcze porozmawiać z ludźmi, którzy czasami przyjeżdżają z różnych zakątków Polski, a nawet z zagranicy. Łączy nas jakaś wspólna historia.

Artystka zaznaczyła, że takie bezpośrednie kontakty mają ogromną wartość także dla niej. To właśnie podczas tych rozmów uświadamia sobie, jak istotną rolę w życiu odbiorców odgrywa jej twórczość. Fani dzielą się z nią niezwykle intymnymi przeżyciami i tłumaczą, w jaki sposób poszczególne kompozycje wsparły ich w kryzysowych momentach.

Wierzę, że przede wszystkim jest to bardzo ważne dla tych ludzi. Ja sama przy tej okazji dowiaduję się, że to, co robię, ma sens. Że moja muzyka znajduje w kimś swoje odbicie, że kogoś wzrusza albo że jakaś piosenka komuś pomogła.

Ze względu na ogromną frekwencję, jubileuszowe tournée prawdopodobnie zostanie rozszerzone o dodatkowe występy na bis. Wszystko wskazuje na to, że pięćdziesiąte urodziny otworzą zupełnie nowy rozdział w karierze Natalii Kukulskiej.

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