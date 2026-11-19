Grzegorz Hyży i Krzysztof Ibisz pokazali zdjęcia w stylu GTA VI

W popularny sieciowy trend związany z „GTA VI” chętnie zaangażował się Grzegorz Hyży. Wokalista pokazał w sieci grafikę przypominającą oficjalny plakat gry, na której pozuje w samym centrum kadru razem z Agnieszką Hyży. Obrazek utrzymano w typowej dla serii „Grand Theft Auto” barwnej stylistyce, a całość dopełnia data 19 listopada 2026 roku, wskazująca na dzień debiutu nowej części. Artysta w żartobliwym tonie zapytał fanów, kto czeka na premierę, a kto już gra. Przesłał też pozdrowienia dla swojej partnerki oraz gamingowych „mordeczek”.

Internetowemu szaleństwu uległ także Krzysztof Ibisz, który zdecydował się na mocno sentymentalne podejście do tematu. Popularny prezenter połączył swoje aktualne zdjęcie z archiwalną fotografią, na której jedzie rowerem ubrany w białą koszulę, muszkę i ciemne okulary. Starszy kadr oznaczono logotypem „GTA V”, natomiast nowy portret otrzymał znaczek „GTA VI”. Rozbawiony gospodarz programów telewizyjnych skomentował to krótko: „Już się boję, co to będzie przy GTA VII”.

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Robert Stockinger, Matteo Brunetti i Kamil Kuroczko dołączają do zabawy z GTA

Analogiczne grafiki opublikowali w swoich mediach społecznościowych Matteo Brunetti oraz Kamil Kuroczko. Własną interpretację popularnego trendu zaprezentował również Robert Stockinger. Dziennikarz porównał swoje dawne zdjęcie ze współczesnym portretem, wykorzystując do tego charakterystyczne okładki gier „GTA V” oraz „GTA VI”.

Wzrok przyciąga zwłaszcza kadr pochodzący z 2014 roku, na którym prezenter widnieje w oprawie programu „Dzień Dobry TVN” z podpisem „Nasz człowiek z wąsem”. Swoją publikację Stockinger podsumował słowami: „... leci i to nieubłaganie”. Zaznaczył przy tym, że cała ta internetowa moda jest według niego niezwykle urocza.

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Radio ESKA, „Halo tu Polsat” i Kanał Zero w świecie gry Grand Theft Auto

Zjawisko błyskawicznie podchwyciły także rodzime redakcje i stacje. Specjalną grafikę stworzyło Radio ESKA, które pokazało swoich radiowców w stylistyce rodem ze świata GTA. Do wirtualnej zabawy chętnie przyłączyli się ponadto gospodarze porannego pasma „Halo tu Polsat” oraz twórcy z Kanału Zero.

Popularna zabawa wyraźnie przekroczyła już granice społeczności skupionej wyłącznie wokół gier wideo. Rozpoznawalny na pierwszy rzut oka klimat słynnej serii stał się pretekstem do tworzenia zabawnych grafik i zaprezentowania swojego wizerunku w zupełnie nietypowy sposób.

Gra „Grand Theft Auto VI” trafiła na rynek 19 listopada 2026 roku. Fani wirtualnej rozrywki musieli czekać na kolejną część tego kultowego cyklu ponad 13 lat od momentu wydania poprzedniej odsłony. Ogromne zainteresowanie tematem w internecie jest więc w pełni zrozumiałe.