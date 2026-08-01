Wieczysta Kraków – Lech Poznań 1:2. Przełamanie Lecha w Ekstraklasie

Historyczne starcie Wieczysta Kraków – Lech Poznań

Wieczysta Kraków i Lech Poznań zmierzyły się po raz pierwszy w historii w ramach rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy. Goście po pierwszej połowie prowadzili już 2:0, dzięki trafieniom Yannicka Agnero w 35. minucie i Allahyara Sayyadmaneshego w 43. minucie. Wieczysta zdołała odpowiedzieć w 66. minucie po strzale głową Lucasa Piazona.

Trener gospodarzy, Kazimierz Moskal, musiał radzić sobie bez kontuzjowanego Stefana Feiertaga, a na jego miejsce wystawił Tobiasa Christensena. Z kolei szkoleniowiec Lecha, Niels Frederiksen, dokonał kilku zmian w składzie po przegranym meczu kwalifikacji Ligi Mistrzów z Aarhus GF, sadzając na ławce między innymi kapitana Mikaela Ishaka.

Emocje i walka o punkty do samego końca

Początek meczu zwiastował wyrównane spotkanie, a już w 12. minucie Wieczysta Kraków była bliska objęcia prowadzenia po rzucie rożnym. W 21. minucie to z kolei zawodnik Lecha Poznań, Allahyar Sayyadmanesh, trafił w poprzeczkę po uderzeniu z przewrotki. Obie drużyny prezentowały ofensywny styl gry, co zaowocowało dużą liczbą strzałów i słupków w drugiej części meczu.

Lech mógł przypieczętować zwycięstwo w końcówce spotkania, ale zarówno Daniel Hakans, jak i Robert Gumny obili jedynie obramowanie bramki. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem przyjezdnych. Po dwóch kolejkach Wieczysta Kraków nadal pozostaje bez punktu w Ekstraklasie, co utrudnia jej początki na tym poziomie rozgrywkowym.