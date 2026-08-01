Wisła Kraków traci punkty w Ekstraklasie. Poznaj przyczyny bolesnej porażki

Przebieg sobotniego spotkania w Gliwicach

Sobotnie starcie drugiej kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej zakończyło się zwycięstwem gospodarzy. Ekipa Piasta Gliwice pokonała na własnym stadionie drużynę Wisły Kraków stosunkiem bramek 4:3. Mariusz Jop zauważył słaby początek w wykonaniu swoich podopiecznych. Zawodnicy z Krakowa odrobili część strat po niekorzystnym początku meczu i dwubramkowym prowadzeniu rywali. Ostatecznie jednak to drużyna z województwa śląskiego cieszyła się z kompletu punktów.

Mimo ambitnej postawy gości z Małopolski, błędy w defensywie okazały się niezwykle kosztowne. Drużyna z Krakowa potrafiła zdominować fragmenty drugiej połowy i stworzyć wiele dogodnych szans bramkowych. Skuteczność gospodarzy w kluczowych momentach zadecydowała o końcowym triumfie. Ekstraklasa boleśnie zweryfikowała błędy, które w niższych klasach rozgrywkowych często uchodziły na sucho. Obaj szkoleniowcy mieli sporo materiału do analizy po tym zaciętym i obfitującym w gole widowisku.

"- Na pewno słabo zaczęliśmy to spotkanie. W pierwszych 20 minutach mieliśmy bardzo dużo strat, sporo problemów w grze wysokim pressingiem. Po skorygowaniu kilku rzeczy było już lepiej – dodał."

"- W dużych fragmentach drugiej połowy pokazaliśmy to, co potrafimy robić. Byliśmy groźni w ataku, stwarzaliśmy sytuacje, ale zbyt łatwo traciliśmy bramki. Nie przypominam sobie, aby tak było w meczu ligowym – stwierdził."

"- Rywale byli bardzo skuteczni. Kiedy traci się piłkę, przeciwnik to wykorzystuje. Trzeba nad tym pracować. W ekstraklasie błędy kosztują dużo więcej. To, co w pierwszej lidze przechodziło czasem niezauważane, w ekstraklasie często zamienia się w gola – podsumował."

Jakie wnioski wyciągnął trener gospodarzy?

Po stronie zwycięskiego zespołu również nie brakowało krytycznych ocen dotyczących przebiegu rywalizacji. Szkoleniowiec gliwiczan otwarcie przyznał, że widowisko dostarczyło ogromnych emocji i zwrotów akcji. Gospodarze stworzyli imponującą liczbę sytuacji podbramkowych, jednak w pewnym momencie stracili kontrolę nad meczem. Spotkanie rozgrywane było w niezwykle wymagających, upalnych warunkach atmosferycznych. Ostatecznie sztab szkoleniowy docenił wiarę i zaangażowanie swoich graczy do ostatnich minut gry.

Zdobycie trzech punktów na własnym obiekcie miało kluczowe znaczenie dla zespołu ze Śląska. Był to pierwszy domowy mecz gliwickiej drużyny w trwającym obecnie sezonie ligowym. Daniel Myśliwiec podkreślił wagę tego zwycięstwa w kontekście budowania pewności siebie piłkarzy. Triumf przed własną publicznością ma również służyć jako zachęta dla kibiców do regularnego odwiedzania stadionu. Zespół gospodarzy zamierza pracować nad balansem pomiędzy ofensywą a stabilną grą obronną.

"- Krótko mówiąc – upiekło się. Warunki były takie, że piłkarze dosłownie mogli się upiec, a finalnie upiekło się też nam pod kątem wyniku. Duży szacunek należy się naszym piłkarzom za to, że „dowieźli”, że wierzyli – stwierdził."