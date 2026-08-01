Letnia Grand Prix w skokach narciarskich. Nakamura wygrywa zawody w Wiśle

Nakamura wygrywa konkurs w Wiśle

Japończyk Naoki Nakamura zwyciężył w inauguracyjnych zawodach Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle, skacząc na odległość 129 m i 135 m. Drugie miejsce zajął Austriak Marco Woergoetter, a trzecie Szwajcar Gregor Deschwanden.

Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w konkursie Letniej Grand Prix w skokach narciarskich był Kacper Tomasiak, który ostatecznie zajął siódmą lokatę po dyskwalifikacji norweskiego zawodnika. W drugiej serii wystąpili także Dawid Kubacki, Maciej Kot, Klemens Joniak oraz Paweł Wąsek.

"- W ostatnich tygodniach skakałem w kratkę. W zawodach była poprawa w porównaniu do treningów. Zmobilizowałem się na ten konkurs. Cieszę się, że właśnie dziś oddałem najlepsze skoki w ciągu ostatnich dwóch tygodni - powiedział Kubacki na antenie TVP Sport."

Zwycięstwo Klinec w zmaganiach kobiet

W rywalizacji pań najlepsza okazała się Słowenka Ema Klinec, która triumfowała w zawodach skoków narciarskich przed Norweżką Silje Opseth i Francuzką Josephine Pagnier. Najlepsza z Polek, Anna Twardosz, zakończyła rywalizację na jedenastej pozycji.

W niedzielę na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle zaplanowano kolejne konkursy indywidualne. Zmagania kobiet rozpoczną się o godzinie 11.30, natomiast początek rywalizacji mężczyzn wyznaczono na godzinę 14.45.