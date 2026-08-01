Letnia GP w Wiśle. Japończyk wygrywa konkurs

Zwycięstwo Japończyka w Wiśle

Naoki Nakamura wygrał inauguracyjny konkurs Letniej Grand Prix w skokach narciarskich na obiekcie w Wiśle. Japończyk zapewnił sobie zwycięstwo po skokach na odległość 129 m i 135 m, co dało mu łączną notę 271,7 pkt. Na drugim miejscu uplasował się Austriak Marco Woergoetter, który lądował na 125,5 m i 132 m, gromadząc 266 pkt.

Trzecie miejsce na podium w Wiśle wywalczył Szwajcar Gregor Deschwanden, który skoczył 123,5 m oraz 129 m. Taki wynik pozwolił mu na zdobycie 262,4 pkt. Rywalizacja stała na wysokim poziomie pomimo wczesnego etapu przygotowań do sezonu zimowego.

Jak poradzili sobie reprezentanci Polski?

Z dobrej strony pokazał się Kacper Tomasiak, który ukończył rywalizację na wysokim, ósmym miejscu. Reprezentant Polski oddał skoki na odległość 119,5 m i 128 m, kończąc konkurs z notą 251,4 pkt. Pozostali Polacy również zdobyli punkty do klasyfikacji generalnej. Dawid Kubacki był 11. (244,1 pkt), Maciej Kot zajął 17. miejsce (240,2 pkt), Klemens Joniak był 22. (236,9 pkt), a Paweł Wąsek uplasował się na 28. pozycji (233,9 pkt).

Niestety, nie wszyscy Biało-Czerwoni przebrnęli przez pierwszą serię. Poza finałową trzydziestką znaleźli się 31. Aleksander Zniszczoł, 32. Kamil Waszek i 37. Piotr Żyła. Do drugiej rundy nie zakwalifikowali się również 44. Jakub Wolny oraz 56. Łukasz Łukaszczyk. Polscy skoczkowie będą mieli kolejne okazje na poprawę swoich wyników w nadchodzących zawodach Letniej Grand Prix.