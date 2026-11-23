Siatkarki UNI Opole rozegrają w czwartek swój pierwszy w historii mecz w Lidze Mistrzyń. W Stegu Arenie opolski zespół zmierzy się z francuską drużyną Volley Mulhouse Alsace.

Trener Bartłomiej Dąbrowski podkreśla, że rywalki z Francji to trudny przeciwnik.

„Wydaje mi się, że kibice i niektórzy eksperci myślą, iż to będzie prosty mecz. To jest jednak bardzo ciekawa i mocna drużyna. Dobrze, że wcześniej graliśmy w polskiej ekstraklasie pojedynki przeciwko zespołom z Łodzi i Rzeszowa, gdyż ich poziom jest porównywalny do naszego czwartkowego rywala” – powiedział szkoleniowiec.

Opolski zespół nie ma wyznaczonego celu na całe rozgrywki i skupia się wyłącznie na najbliższym spotkaniu. Szkoleniowiec zaznaczył, że gra we własnej hali ułatwia logistykę, ponieważ w niedzielę drużyna rozegra wyjazdowy mecz ekstraklasy w Radomiu.

Jubileuszowy sezon opolskiego klubu i rywalki w grupie A.

Obecny sezon 2026/27 jest dziesiątym w historii klubu, który został założony w 2016 roku. Awans do elitarnych rozgrywek przyniósł miniony sezon, w którym siatkarki UNI wywalczyły trzecie miejsce w polskiej ekstraklasie.

W grupie A, oprócz francuskiego zespołu, przeciwniczkami opolanek będą belgijski Asterix Avo Beveren oraz utytułowany Vakifbank Stambuł.

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przyznał, że miejsce na podium było zaskoczeniem, ponieważ budżet klubu nie należy do najwyższych.

„Został osiągnięty skromnymi środkami” – podkreślił prezydent, przypominając o ciągłym wsparciu ze strony władz miasta.

Sytuacja kadrowa i nastawienie zawodniczek do debiutu.

Dla urodzonej w 2007 roku libero Julii Piotrowskiej, która jest wychowanką klubu, występy na arenie europejskiej to spełnienie marzeń. Zawodniczka nie spodziewała się, że tak szybko dołączy do drużyny uczestniczącej w prestiżowych rozgrywkach.

Do pełnej dyspozycji po problemach zdrowotnych wraca gwiazda zespołu Katarzyna Zaroślińska-Król. Wielokrotna reprezentantka Polski trenuje w pełnym wymiarze, a trener potwierdził, że nie ma przeszkód, by znalazła się w wyjściowej szóstce.

„Trenuję już na 100 procent. Jestem psychicznie i fizycznie gotowa do pełnego wymiaru gry” – zaznaczyła Zaroślińska-Król.

Zawodniczka przyznała, że nie pamięta swojego pierwszego występu w Lidze Mistrzyń.

„Podejrzewam jednak, że przed nim czułam olbrzymią ekscytację i zapewne nie przespałam nocy, która poprzedzała to spotkanie” – dodała siatkarka.