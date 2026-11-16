Michał Wiśniewski i Mandaryna na wspólnej imprezie. Towarzyszyła im sędzia Anna Maria Wesołowska

Michał Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie dwadzieścia lat po rozwodzie

W polskim show-biznesie trudno znaleźć postać o równie burzliwym życiu prywatnym, co Michał Wiśniewski. Po tym, jak w połowie marca wokalista ogłosił rozstanie ze swoją piątą żoną Polą Wiśniewską, początkowo nic nie zwiastowało nowej relacji. Choć lider grupy Ich Troje po wcześniejszych rozstaniach szybko nawiązywał kolejne romanse, tym razem wydawało się, że nie ma na oku żadnej nowej wybranki.

Sytuacja zmieniła się na początku lipca, kiedy Michał Wiśniewski oficjalnie przyznał, że spotyka się ze swoją byłą żoną. Piosenkarz, nazywany Wiśnią, oraz Mandaryna stanęli na ślubnym kobiercu w 2002 roku, niespełna dwanaście miesięcy po zakończeniu pierwszego małżeństwa artysty. Para doczekała się dwojga dzieci, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu i w 2006 roku zakończył się formalnym rozwodem.

Początkowo po rozwodzie byli małżonkowie nie utrzymywali najlepszych stosunków, jednak z biegiem lat udało im się wypracować przyjacielską relację. Przed kilkoma miesiącami to, co brano za internetowy żart, okazało się prawdą i Marta Wiśniewska oraz Michał Wiśniewski zeszli się po dwudziestu latach od rozwodu, dając sobie kolejną szansę.

Zobacz również: Michał Wiśniewski we łzach po występie Mandaryny. Nie krył silnych emocji

Michał Wiśniewski i Mandaryna na wspólnej imprezie z Anną Marią Wesołowską

Odnowienie relacji sprawiło, że Marta Wiśniewska i frontman formacji Ich Troje coraz chętniej pokazują się wspólnie na oficjalnych wydarzeniach. Michał Wiśniewski pojawił się nawet w jednym z odcinków programu „Taniec z Gwiazdami”. Zamiast tańczyć u boku ukochanej, wokalista wsparł ją wokalnie na scenie z córką Etiennette, podczas gdy Mandarynie towarzyszył w występie ich syn Xavier.

Z kolei w ostatni weekend Marta i Michał świętowali 20-lecie działalności firmy producenckiej Constantin Entertainment Polska. Na zrzeszającej wiele znanych osobistości imprezie nie zabrakło pamiątkowych fotografii. Popularny Wiśnia opublikował w sieci kadr, na którym pozuje z partnerką oraz Anną Marią Wesołowską.

Artysta opatrzył fotografię żartobliwym wpisem nawiązującym do stylistyki sądowej, co bezpośrednio wiązało się z obecnością na sali znanej telewizyjnej sędzi.

„Proszę wstać, Sąd idzie!A że tego wieczoru szły od razu dwa Sądy, to wstaliśmy... i do końca imprezy już nie usiedliśmy. [...] Z Panią Sędzią było, zgodnie z nazwiskiem, bardzo wesoło. A skoro był z nami sam Sąd rodzinny, to i atmosfera zrobiła się iście rodzinna. [...] A najważniejszego świadka tego wieczoru miałem u boku: moja Marta. W tej sprawie wszystko jest dla mnie jasne. Wysoki Sądzie, nie mam więcej pytań” - napisał Michał.

Zobacz również: Pamiętacie sędzię Annę Marię Wesołowską? Tak dziś wygląda gwiazda telewizji

24

Sonda Czy Mandaryna i Michał Wiśniewski do siebie pasują? Tak, super, że się zeszli Nie, dziwna sprawa