Michał Bajor świadomie zrezygnował z założenia własnej rodziny

Pochodzący z Opola Michał Bajor od najmłodszych lat funkcjonował w tamtejszych kręgach artystycznych. Gdy miał zaledwie trzynaście lat, wziął udział w eliminacjach do Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, a w 1980 roku odebrał dyplom ukończenia studiów aktorskich w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Przez ponad pół wieku działalności z powodzeniem realizuje się zarówno w muzyce, jak i w aktorstwie.

Artysta nigdy nie zdecydował się na małżeństwo ani na posiadanie potomstwa, co w rozmowach z mediami określał jako swój w pełni świadomy wybór. Mimo braku własnej żony i dzieci więzi rodzinne są dla Michała Bajora niezwykle istotne, dlatego utrzymuje on bardzo zażyłe kontakty z młodszym bratem Piotrem oraz ze swoją bratanicą Bogumiłą.

Wyjątkowa relacja łączyła go z matką Marią Bajor, pracującą w zawodzie nauczycielki nauczania początkowego, która nieustannie dopingowała go na ścieżce artystycznej. Kobieta zmarła w 2022 roku, a jej odejście było dla piosenkarza niezwykle bolesnym doświadczeniem, zwłaszcza że pięć lat wcześniej pożegnał on także swojego ojca, Ryszarda Bajora.

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Michał Bajor komentuje temat eutanazji i mówi o cierpieniu

Choć Michał Bajor niechętnie dzieli się szczegółami ze swojego życia osobistego, w mediach odważnie podejmuje ważne społecznie oraz budzące kontrowersje wątki. Przed kilkoma tygodniami artysta pojawił się w podcaście prowadzonym przez Kayah, gdzie wyznał, że choroby i śmierć najbliższych skłoniły go do refleksji nad własnym losem. Zaznaczył tam otwarcie, że „nie uważa eutanazji w pewnych sytuacjach za rzecz bardzo urażającą”.

Wątek ten pojawił się ponownie podczas najnowszej rozmowy wokalisty z portalem Świat Gwiazd. Prowadzący wywiad dziennikarz Mateusz Szymkowiak zapytał swojego gościa wprost o to, czy odczuwa lęk przed upływającym czasem.

Nie, dlatego, że jak będzie potrzeba, to sobie go zamknę - wyznał szczerze artysta.

Komentując bezpośrednio zagadnienie eutanazji, piosenkarz zaznaczył, że wolałby uniknąć niepotrzebnego bólu oraz sytuacji, w której stałby się obciążeniem dla osób ze swojego otoczenia.

Jeżeli bym cierpiał, tak. Nie ma takiego powodu, żebym miał cierpieć i być ciężarem dla innych - mówił Michał Bajor.

Wokalista od razu uzupełnił jednak swoją wypowiedź, wskazując, że żadne z tych założeń nie jest obecnie przesądzone w stu procentach, gdyż nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości.

[...] Czytałem parę wywiadów z osobami publicznymi na świecie, które zarzekały się, że obserwując świat, życie, siebie i swoich bliskich, odchodzenia, nie będą chciały doprowadzić do tego, żeby być w podobnej sytuacji. I nie dawały rady. To takie gaworzenie moje, ponieważ jestem zdrowy - podsumował.

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