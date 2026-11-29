Finał 19. sezonu „Tańca z Gwiazdami” przyniósł widzom sporo emocji i łez wzruszenia, a każda z par zaprezentowała na parkiecie aż trzy choreografie. Oprócz samych układów uwagę publiczności przykuła partnerka taneczna Dominika Rupińskiego. Estelle François zdecydowała się na nietypowy krok i ścięła włosy w trakcie przerwy reklamowej.

Dominik Rupiński i Estelle François zatańczyli walca oraz cha-chę

W pierwszej części finałowych zmagań Dominik Rupiński i Estelle François wykonali walca wiedeńskiego do utworu Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać tam, gdzie byłem”. Ten taniec wybrała dla pary Julia Wieniawa. Elegancka i dopracowana choreografia okazała się trafionym wyborem, ponieważ duet zdobył od jurorów cztery dziesiątki, czyli maksymalne 40 punktów.

„Ty i standard to jest piękne połączenie. Twój taniec jest lekki, precyzyjny, jesteś w nim dostojny i masz w nim dużo gracji. Znalazłeś swoją dojrzałą, męską energię” – oceniła Julia Wieniawa.

Kolejnym wyzwaniem dla influencera i jego partnerki była cha-cha, którą przydzieliła im młoda aktorka Helena Englert. Przyznała ona otwarcie, że choć nie zna się na tańcu, ta prezentacja bardzo przypadła jej do gustu.

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Estelle François zmieniła fryzurę w trakcie przerwy reklamowej

Kiedy Dominik Rupiński i Estelle François zakończyli cha-chę wybraną przez Helenę Englert, młoda aktorka wykrzyczała, że ten występ ją zachwycił. Największa niespodzianka wieczoru była jednak dopiero przed widzami. Przed ostatnim tańcem, którym był finałowy freestyle, Estelle François przeszła metamorfozę i ścięła włosy podczas przerwy reklamowej. Tak radykalna zmiana wizerunku w dniu wielkiego finału wywołała spore zaskoczenie.

Same występy oraz przygotowania duetu do kolejnych wyzwań na parkiecie wzbudziły duży odzew wśród publiczności. Widzowie otwarcie dawali znać, że Dominik Rupiński i Estelle François są ich głównymi faworytami.

Sonda Kto powinien wygrać "Taniec z Gwiazdami"? Helena Englert Dominik Rupiński Mandaryna Izabela Kuna

Widzowie kibicują Dominikowi Rupińskiemu i Estelle François

Fani programu licznie komentowali taneczne popisy pary. „Wygraj to chłopaku!!!! Ciary” – napisał jeden z widzów. „On jest stworzony do tańca! Estelle wspaniała, mam nadzieję że zobaczymy ją w kolejnej edycji” – dodał kolejny komentujący. Wśród wpisów pojawiały się też bezpośrednie życzenia zwycięstwa, takie jak „Bardzo życzę, aby prowadzący ogłosili, że właśnie ta para wygrywa”.

„Powinien wygrać Najlepiej tańczący w tej edycji bez dwóch zdań Co do freestyle to muzyka robi klimat ale to musi być bardzo poruszajaca muzyka a narazie żaden freestyle mnie nie poruszył Heleny tez nie Ale życzę wygranej Dominikowi” – podsumował inny fan programu.

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